Tras las denuncias por la limpieza del TOF, reclaman la intervención del Consejo de la Magistratura
El planteo de la legisladora Silvia Elías de Pérez se suma a las presentaciones de la fiscalía y del secretario de Cámara. En medio de la crisis, Ana Carina Farías dejó la subrogancia y fue reemplazada por Marta Liliana Snopek.
Resumen para apurados
- La legisladora Elías de Pérez pidió al Consejo de la Magistratura intervenir el Tribunal Oral Federal de Tucumán tras destruirse pruebas clave en un operativo de limpieza.
- La polémica estalló al caerse un juicio por narcotráfico debido a que el personal del tribunal desechó las pruebas. Esto provocó cambios de autoridades y denuncias fiscales.
- La intervención del Consejo de la Magistratura busca auditar el funcionamiento del tribunal tucumano, garantizar la transparencia y evitar la impunidad en causas federales.
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