Polémica

Tras las denuncias por la limpieza del TOF, reclaman la intervención del Consejo de la Magistratura

El planteo de la legisladora Silvia Elías de Pérez se suma a las presentaciones de la fiscalía y del secretario de Cámara. En medio de la crisis, Ana Carina Farías dejó la subrogancia y fue reemplazada por Marta Liliana Snopek.

Así estaba el subsuelo del TOF. Los gendarmes ingresaron con trajes para hacer la limpieza.
Así estaba el subsuelo del TOF. Los gendarmes ingresaron con trajes para hacer la limpieza.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 9 Min

Resumen para apurados

  • La legisladora Elías de Pérez pidió al Consejo de la Magistratura intervenir el Tribunal Oral Federal de Tucumán tras destruirse pruebas clave en un operativo de limpieza.
  • La polémica estalló al caerse un juicio por narcotráfico debido a que el personal del tribunal desechó las pruebas. Esto provocó cambios de autoridades y denuncias fiscales.
  • La intervención del Consejo de la Magistratura busca auditar el funcionamiento del tribunal tucumano, garantizar la transparencia y evitar la impunidad en causas federales.
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