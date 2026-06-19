Escándalo en la Justicia Federal: se cayó un juicio por drogas contra un policía porque el TOF había destruido la prueba en el operativo de limpieza
El fiscal Pablo Camuña desistió de la acusación tras confirmarse la pérdida de 58 pastillas de alprazolam secuestradas. Apuntó contra la "opacidad" de los jueces subrogantes y solicitó la intervención urgente del Consejo de la Magistratura.
Resumen para apurados
- El fiscal Pablo Camuña desistió de acusar a un policía en Tucumán tras la destrucción de 58 pastillas secuestradas durante una limpieza en el Tribunal Oral Federal.
- La pérdida de las pruebas ocurrió durante un operativo de limpieza en el subsuelo del tribunal, lo que motivó denuncias internas y destapó una crisis en la Justicia Federal.
- El fiscal solicitó la intervención del Consejo de la Magistratura, advirtiendo sobre la opacidad judicial y sentando un grave precedente para otros procesos penales.
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