Polémica

Escándalo en la Justicia Federal: se cayó un juicio por drogas contra un policía porque el TOF había destruido la prueba en el operativo de limpieza

El fiscal Pablo Camuña desistió de la acusación tras confirmarse la pérdida de 58 pastillas de alprazolam secuestradas. Apuntó contra la "opacidad" de los jueces subrogantes y solicitó la intervención urgente del Consejo de la Magistratura.

El juicio se realizpo en la sala del TOF. A la derecha, el fiscal Camuña durante su alegato. Foto LA GACETA Analía Jaramillo.
El juicio se realizpo en la sala del TOF. A la derecha, el fiscal Camuña durante su alegato. Foto LA GACETA Analía Jaramillo.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El fiscal Pablo Camuña desistió de acusar a un policía en Tucumán tras la destrucción de 58 pastillas secuestradas durante una limpieza en el Tribunal Oral Federal.
  • La pérdida de las pruebas ocurrió durante un operativo de limpieza en el subsuelo del tribunal, lo que motivó denuncias internas y destapó una crisis en la Justicia Federal.
  • El fiscal solicitó la intervención del Consejo de la Magistratura, advirtiendo sobre la opacidad judicial y sentando un grave precedente para otros procesos penales.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Tribunal Oral Federal de TucumánPablo Camuña
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Un secretario del TOF denunció a los jueces por la destrucción de secuestros judiciales y desató una crisis en la Justicia Federal tucumana

Un secretario del TOF denunció a los jueces por la destrucción de secuestros judiciales y desató una crisis en la Justicia Federal tucumana

En la limpieza del subsuelo del TOF se perdieron pruebas de un juicio por drogas contra un policía

En la limpieza del subsuelo del TOF se perdieron pruebas de un juicio por drogas contra un policía

Limpieza en el TOF: “Si hubo errores, que se investigue”

Limpieza en el TOF: “Si hubo errores, que se investigue”

Lo más popular
¿Qué dijo Jorge Messi tras la falsa noticia sobre su muerte que compartió Florencia Peña?
1

¿Qué dijo Jorge Messi tras la falsa noticia sobre su muerte que compartió Florencia Peña?

Florencia Peña le escribió a la mamá de Lionel Messi tras el escándalo: ¿qué respuesta recibió?
2

Florencia Peña le escribió a la mamá de Lionel Messi tras el escándalo: ¿qué respuesta recibió?

Disparos en la vía pública y un desenlace fatal: un intento de femicidio paralizó barrio Sur
3

Disparos en la vía pública y un desenlace fatal: un intento de femicidio paralizó barrio Sur

Tucumán, los próceres postergados y los garantes de la pobreza
4

Tucumán, los próceres postergados y los garantes de la pobreza

Tras la polémica con Florencia Peña, Nico Occhiato respondió a quienes anunciaban el fin de Luzu
5

Tras la polémica con Florencia Peña, Nico Occhiato respondió a quienes anunciaban "el fin de Luzu"

Ranking notas premium
Entre quejas y críticas, se aprobó la suba del boleto a $1.700
1

Entre quejas y críticas, se aprobó la suba del boleto a $1.700

El PJ buscó reagruparse en El Cadillal, pero dejó mensajes de múltiples interpretaciones
2

El PJ buscó reagruparse en El Cadillal, pero dejó mensajes de múltiples interpretaciones

Un secretario del TOF denunció a los jueces por la destrucción de secuestros judiciales y desató una crisis en la Justicia Federal tucumana
3

Un secretario del TOF denunció a los jueces por la destrucción de secuestros judiciales y desató una crisis en la Justicia Federal tucumana

Tucumán, los próceres postergados y los garantes de la pobreza
4

Tucumán, los próceres postergados y los garantes de la pobreza

Periodismo sin humor y sin crítica, ¿la utopía libertaria?
5

Periodismo sin humor y sin crítica, ¿la utopía libertaria?

Más Noticias
El Mundial en el aula: habrá clases normales el lunes, pero se podrá ver el partido en las escuelas

El "Mundial en el aula": habrá clases normales el lunes, pero se podrá ver el partido en las escuelas

Tras la polémica con Florencia Peña, Nico Occhiato respondió a quienes anunciaban el fin de Luzu

Tras la polémica con Florencia Peña, Nico Occhiato respondió a quienes anunciaban "el fin de Luzu"

Escándalo Adorni: el contratista ratificó el pago de U$S 245.000 en efectivo y sin factura

Escándalo Adorni: el contratista ratificó el pago de U$S 245.000 en efectivo y sin factura

Es una vergüenza: los cruces por la desafectación de una calle estallaron fuera de la Legislatura

"Es una vergüenza": los cruces por la desafectación de una calle estallaron fuera de la Legislatura

Florencia Peña le escribió a la mamá de Lionel Messi tras el escándalo: ¿qué respuesta recibió?

Florencia Peña le escribió a la mamá de Lionel Messi tras el escándalo: ¿qué respuesta recibió?

¿Qué dijo Jorge Messi tras la falsa noticia sobre su muerte que compartió Florencia Peña?

¿Qué dijo Jorge Messi tras la falsa noticia sobre su muerte que compartió Florencia Peña?

Disparos en la vía pública y un desenlace fatal: un intento de femicidio paralizó barrio Sur

Disparos en la vía pública y un desenlace fatal: un intento de femicidio paralizó barrio Sur

Legislatura: el oficialismo pudo sancionar una serie de reformas judiciales que despertaron polémica en la oposición

Legislatura: el oficialismo pudo sancionar una serie de reformas judiciales que despertaron polémica en la oposición

Comentarios