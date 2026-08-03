Cómo operará la Terminal de Tucumán durante los 40 meses de remodelación

Resumen para apurados
- El gobierno de Tucumán inició la remodelación de la Terminal Bernabé Aráoz, obra que durará 40 meses para modernizar el principal nodo de conectividad terrestre local.
- La obra comenzó en el acceso peatonal y estacionamiento; antes de fin de año iniciarán los trabajos en andenes para renovar integralmente la operatividad del predio.
- La remodelación busca transformar la experiencia del usuario y fortalecer la infraestructura del transporte público terrestre en la provincia durante los próximos años.
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