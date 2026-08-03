Política

Cómo operará la Terminal de Tucumán durante los 40 meses de remodelación

La primera etapa de la obra se centra en el acceso peatonal y en el estacionamiento. Antes de fin de año comenzarían los trabajos en el sector de los andenes.

EN UN PLAZO DE 40 MESES. Los renders muestran un acceso renovado para la Terminal de Ómnibus, el principal nodo de conectividad terrestre local.
EN UN PLAZO DE 40 MESES. Los renders muestran un acceso renovado para la Terminal de Ómnibus, el principal nodo de conectividad terrestre local.
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El gobierno de Tucumán inició la remodelación de la Terminal Bernabé Aráoz, obra que durará 40 meses para modernizar el principal nodo de conectividad terrestre local.
  • La obra comenzó en el acceso peatonal y estacionamiento; antes de fin de año iniciarán los trabajos en andenes para renovar integralmente la operatividad del predio.
  • La remodelación busca transformar la experiencia del usuario y fortalecer la infraestructura del transporte público terrestre en la provincia durante los próximos años.
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