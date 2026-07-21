Con el aval del Senado a dos nuevos vocales para el TOF, la atención se traslada al juzgado electoral
La Cámara Alta convalidó la nominación de Pablo Toledo y Ángel Luna Roldán para el Tribunal Oral Federal. Con el trámite a la espera de la promulgación presidencial, la Casa Rosada mantiene pendiente la selección del postulante para el estratégico Juzgado Federal N° 1.
Resumen para apurados
- El Senado aprobó los pliegos de Pablo Toledo y Ángel Luna Roldán para el Tribunal Oral Federal de Tucumán, y ahora la atención se centra en definir el juzgado electoral.
- Tras este aval legislativo, la Casa Rosada debe promulgar los nombramientos, mientras mantiene pendiente la estratégica selección del titular para el Juzgado Federal N° 1.
- La cobertura de estas vacantes busca normalizar la Justicia Federal tucumana, donde la definición del juzgado electoral será clave para los próximos armados políticos.
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Temas Tribunal Oral Federal de TucumánFacultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de TucumánJuzgado FederalJavier MileiJuan Bautista Mahiques
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