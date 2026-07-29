Justicia Federal

Este viernes asumen en el TOF Luna Roldán y Toledo con la presencia de Mahiques y Barroetaveña

La ceremonia se llevará a cabo a las 12 en la sede de calle Chacabuco 125.

El acto se realizará en la sede del TOF, Chacabuco 125.
El acto se realizará en la sede del TOF, Chacabuco 125.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 46 Min

Resumen para apurados

  • Luna Roldán y Toledo asumirán este viernes a las 12 sus cargos en el Tribunal Oral Federal de Tucumán, con la presencia de los jueces Juan Bautista Mahiques y Barroetaveña.
  • La ceremonia de juramento de las nuevas autoridades federales se llevará a cabo en la sede oficial del tribunal, ubicada en la calle Chacabuco 125 de la capital tucumana.
  • La incorporación de las nuevas autoridades busca fortalecer el funcionamiento y la cobertura de cargos clave dentro de la estructura de la Justicia Federal en la provincia.
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