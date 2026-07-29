Este viernes asumen en el TOF Luna Roldán y Toledo con la presencia de Mahiques y Barroetaveña

Resumen para apurados
- Luna Roldán y Toledo asumirán este viernes a las 12 sus cargos en el Tribunal Oral Federal de Tucumán, con la presencia de los jueces Juan Bautista Mahiques y Barroetaveña.
- La ceremonia de juramento de las nuevas autoridades federales se llevará a cabo en la sede oficial del tribunal, ubicada en la calle Chacabuco 125 de la capital tucumana.
- La incorporación de las nuevas autoridades busca fortalecer el funcionamiento y la cobertura de cargos clave dentro de la estructura de la Justicia Federal en la provincia.
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