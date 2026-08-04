Recuerdos fotográficos: así fue la primera portada de LA GACETA en 1912

El contexto del Tucumán de hace 114 años ayuda a entender la alegoría sobre los problemas que se iban generando en la pujante ciudad industrial en la que se abría paso la actividad comercial sin control. En los “Recuerdos fotográficos” del 14/12/2025 se alude a esta imagen y se recuerda que en el Censo de la capital tucumana que realizó en 1913 Paulino Rodríguez Marquina se detalló población, industria y comercio y fue publicado en 1914 con ilustraciones que remarcaban la preponderancia del comercio sobre la industria.