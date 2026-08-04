Recuerdos fotográficos: así fue la primera portada de LA GACETA en 1912
En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.
Un dibujo de un hombre que introduce gente en una bolsa ilustra la portada del primer número de LA GACETA, el 4 de agosto de 1912. Un título, “Siluetas comerciales”, alude al sentido de la ilustración, que se complementa con una leyenda que dice: “¿Qué hace este hombre metiendo tanta gente dentro de esa ‘bolsa’? -Es que cuanto más la llena, más fácil le resulta levantarla”.
El contexto del Tucumán de hace 114 años ayuda a entender la alegoría sobre los problemas que se iban generando en la pujante ciudad industrial en la que se abría paso la actividad comercial sin control. En los “Recuerdos fotográficos” del 14/12/2025 se alude a esta imagen y se recuerda que en el Censo de la capital tucumana que realizó en 1913 Paulino Rodríguez Marquina se detalló población, industria y comercio y fue publicado en 1914 con ilustraciones que remarcaban la preponderancia del comercio sobre la industria.
Esta página de LA GACETA de 1912 tiene una nota que complementa el dibujo: “Nuestro comercio de lo único que se preocupa (con excepciones contadas) es de vender. No importa cómo y a cambio de qué peligros”. Ese primer número tiene un marcado tono editorial. Sugiere que para el ya inminente centenario de la Independencia (en 1916) iba a ser importante hacer “La avenida del Congreso”.
También el primer título (“Llenando el paréntesis”) anticipa la intención de dar información de todo lo que pueda interesar a todas las clases sociales y de emplear “la gran fuerza del periodismo” que es poner “el juicio sobre los hombres y sobre las cosas que aparecen a su ojo escrutador, en los amplios campos de la política, del comercio, de la industria, de la sociabilidad, de todo lo que es acción y vida, en fin”.