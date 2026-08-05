Política Cabrera y Abdala: “La UNT necesita que la Justicia defina de una vez” El planteo de los ex decanos busca que la suspensión continúe vigente hasta que exista una sentencia de fondo sobre la impugnación presentada contra la postulación de Pagani. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL ELECCIÓN. Cabrera y Abdala defendieron la prórroga de la cautelar. Por Matias Argañaraz Hace 3 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Universidad Nacional de TucumánSergio PaganiVirginia AbdalaMiguel Cabrera Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS La UNT retoma su actividad y busca reencauzar la elección de rector: qué se sabe del nuevo cronograma de la Junta Electoral Elección en la UNT: por qué el 15 de agosto es una fecha clave para la carrera por el Rectorado UNT: cómo se conformó la Asamblea que deberá elegir al próximo rector Las seis preguntas y respuestas que aún rodean la elección de rector y vicerrector en la UNT Sistema de créditos: otro desafío que debe afrontar la UNT Lo más popular Tucumán recibirá la metodología del club más ganador de Francia: cómo será el campus de Stade Toulousain Académie LINK Desarrollos: quince años construyendo mucho más que edificios “La lectura de ‘La Odisea’ ofrece una riqueza que ninguna película puede agotar” La tormenta perfecta de los delitos económicos Recuerdos fotográficos: así fue la primera portada de LA GACETA en 1912 Ranking notas premium Cómo operará la Terminal de Tucumán durante los 40 meses de remodelación Capital: el plan para mejorar el transporte permitiría reducir costos por $1.500 millones mensuales El salteño que busca atraer turistas a El Salvador a través del golf La efervescencia de Jaldo y el silencio de Manzur Cabrera y Abdala: “La UNT necesita que la Justicia defina de una vez”