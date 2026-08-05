Política

Cabrera y Abdala: “La UNT necesita que la Justicia defina de una vez”

El planteo de los ex decanos busca que la suspensión continúe vigente hasta que exista una sentencia de fondo sobre la impugnación presentada contra la postulación de Pagani.

ELECCIÓN. Cabrera y Abdala defendieron la prórroga de la cautelar.
ELECCIÓN. Cabrera y Abdala defendieron la prórroga de la cautelar.
Por Matias Argañaraz Hace 3 Hs

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