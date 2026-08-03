Política

Capital: el plan para mejorar el transporte permitiría reducir costos por $1.500 millones mensuales

Aseguran que la propuesta municipal de reorganizar el sistema de colectivos lograría disminuir costos operativos y hasta alcanzar superávit.

EJEMPLO. La propuesta de recorrido para el sector cuatro, desde zona norte hasta el barrio San Miguel.
EJEMPLO. La propuesta de recorrido para el sector cuatro, desde zona norte hasta el barrio San Miguel.
Por Bárbara Nieva Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Municipalidad de San Miguel de Tucumán presentó un plan para reorganizar colectivos y reducir costos por $1.500 millones mensuales.
  • La propuesta incluye la reestructuración de los recorridos en la capital para optimizar los gastos operativos del servicio y alcanzar superávit.
  • De aplicarse, la iniciativa mejorará la sostenibilidad financiera del transporte público capitalino sin necesidad de reducir la flota en circulación.
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