Capital: el plan para mejorar el transporte permitiría reducir costos por $1.500 millones mensuales

Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán presentó un plan para reorganizar colectivos y reducir costos por $1.500 millones mensuales.
- La propuesta incluye la reestructuración de los recorridos en la capital para optimizar los gastos operativos del servicio y alcanzar superávit.
- De aplicarse, la iniciativa mejorará la sostenibilidad financiera del transporte público capitalino sin necesidad de reducir la flota en circulación.
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