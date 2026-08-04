Tucumán recibirá la metodología del club más ganador de Francia: cómo será el campus de Stade Toulousain Académie

Durante tres días, Tucumán se convertirá en una extensión de uno de los clubes más importantes del rugby mundial. Del 19 al 21 de septiembre, Lawn Tennis, en su sede del parque 9 de Julio, recibirá al Campus Stade Toulousain Académie, una propuesta que buscará acercar a jóvenes jugadores la metodología de formación del club más ganador de Francia y uno de los grandes referentes del rugby europeo.