Tucumán recibirá la metodología del club más ganador de Francia: cómo será el campus de Stade Toulousain Académie
Del 19 al 21 de septiembre, el Lawn Tennis será sede del Campus Stade Toulousain Académie. Chicos de entre 11 y 16 años podrán entrenarse durante tres días con la metodología oficial del club más laureado del rugby francés y uno de los más prestigiosos de Europa.
Resumen para apurados
- Del 19 al 21 de septiembre, el club Lawn Tennis de Tucumán albergará el Campus Stade Toulousain Académie para capacitar a jóvenes rugbiers en la metodología francesa.
- Durante tres días, chicos de 11 a 16 años entrenarán destrezas tácticas, físicas y análisis en video con entrenadores internacionales liderados por Émile Ntamack.
- El evento posiciona a Tucumán en el mapa internacional del rugby formativo y brinda a los jugadores del NOA herramientas de nivel europeo para su desarrollo deportivo.
Durante tres días, Tucumán se convertirá en una extensión de uno de los clubes más importantes del rugby mundial. Del 19 al 21 de septiembre, Lawn Tennis, en su sede del parque 9 de Julio, recibirá al Campus Stade Toulousain Académie, una propuesta que buscará acercar a jóvenes jugadores la metodología de formación del club más ganador de Francia y uno de los grandes referentes del rugby europeo.
No se tratará solamente de un campus de entrenamiento. La idea es que los participantes vivan una experiencia de inmersión completa en la cultura deportiva que convirtió al Stade Toulousain en una referencia internacional en la formación de jugadores.
El campus estará destinado a chicos y chicas de las categorías M-11 a M-16, sin importar el club al que pertenezcan ni su nivel de juego. La organización ya envió invitaciones institucionales a las distintas entidades de Tucumán y del NOA, con el objetivo de reunir durante tres jornadas a jóvenes rugbiers de toda la región.
Mucho más que entrenamientos
La Academia del Stade Toulousain tiene como principal objetivo transmitir el modelo de formación que utiliza el club francés desde hace décadas y que le permitió convertirse en uno de los grandes semilleros del rugby internacional.
Su propuesta combina el desarrollo de la técnica individual con la comprensión táctica del juego, la preparación física, la toma de decisiones, la cultura de equipo y la formación en valores. El objetivo no es únicamente mejorar las destrezas con la pelota, sino formar jugadores completos.
El staff que llegará a Tucumán estará integrado por entrenadores internacionales de la academia francesa y será encabezado por Émile Ntamack, director de la Stade Toulousain Académie y una de las figuras más reconocidas del rugby francés, con una extensa trayectoria como jugador y formador.
Durante las tres jornadas, los participantes trabajarán contenidos específicos vinculados con la técnica individual, el juego de manos, el contacto, la defensa, el ataque, la continuidad, la lectura del juego y distintas situaciones reales de partido.
Además de las prácticas en cancha, el programa incluirá sesiones de análisis en video, una herramienta que forma parte del trabajo cotidiano de la academia francesa para mejorar la comprensión táctica de cada jugador.
El último día finalizará con partidos entre los participantes, donde podrán poner en práctica todos los conceptos trabajados durante el campus.
Un reconocimiento para Lawn Tennis
Para el club organizador, la realización del campus representa mucho más que un evento deportivo.
Desde la institución remarcaron que es “un gran desafío " haber sido elegidos por el Stade Toulousain como una de las sedes de su gira por Argentina durante 2026, una decisión que vuelve a posicionar a Tucumán dentro del mapa internacional del rugby formativo.
"Para Lawn Tennis es un orgullo, un gran desafío y un honor haber sido elegidos por el Stade Toulousain como uno de los clubes que visitarán durante su gira por Argentina", explicó Rodolfo Arguello, dirigente del “Benjamín”. "Para mayor contacto se pueden comunicar a campus@toulouseentucuman.com y si quieren inscribirse pueden ver los detalles en toulouseentucuman.com", dijo.
La experiencia también fue pensada para que los chicos puedan concentrarse exclusivamente en el aprendizaje. La inscripción incluye el acceso a las tres jornadas, todas las sesiones de entrenamiento, análisis en video, almuerzo durante cada día, snacks, merchandising oficial y certificado de participación.
La expectativa de la organización es reunir a jóvenes rugbiers de Tucumán y de todo el NOA en una experiencia que habitualmente solo puede vivirse en Europa.
Durante tres días, el objetivo será mucho más amplio que aprender nuevos ejercicios o mejorar una destreza técnica. La propuesta apunta a que cada participante conozca de primera mano cómo trabaja uno de los clubes más exitosos del mundo y se lleve herramientas que puedan acompañarlo durante toda su formación deportiva.