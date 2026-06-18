Un secretario del TOF denunció a los jueces por la destrucción de secuestros judiciales y desató una crisis en la Justicia Federal tucumana

Resumen para apurados
- Un secretario del Tribunal Oral Federal de Tucumán denunció a los jueces de la institución por la destrucción de secuestros judiciales que estaban guardados en el subsuelo.
- La denuncia surge tras una orden de limpieza del subsuelo del edificio judicial, desde donde los elementos incautados fueron sacados a la vereda y trasladados por Gendarmería.
- El conflicto desata una grave crisis institucional en la Justicia Federal de Tucumán y abre interrogantes sobre el protocolo de conservación de pruebas de causas penales.
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