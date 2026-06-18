Polémica

Un secretario del TOF denunció a los jueces por la destrucción de secuestros judiciales y desató una crisis en la Justicia Federal tucumana

La causa está relacionada con la limpieza que se ordenó del subsuelo del edificio ubicado en la esquina de Crisóstomo Álvarez y Chacabuco.

Lo que se sacó del subsuelo del TOF se puso en la vereda del edificio y de allí fue trasladado en camiones de Gendarmería.
Lo que se sacó del subsuelo del TOF se puso en la vereda del edificio y de allí fue trasladado en camiones de Gendarmería.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 10 Min

Resumen para apurados

  • Un secretario del Tribunal Oral Federal de Tucumán denunció a los jueces de la institución por la destrucción de secuestros judiciales que estaban guardados en el subsuelo.
  • La denuncia surge tras una orden de limpieza del subsuelo del edificio judicial, desde donde los elementos incautados fueron sacados a la vereda y trasladados por Gendarmería.
  • El conflicto desata una grave crisis institucional en la Justicia Federal de Tucumán y abre interrogantes sobre el protocolo de conservación de pruebas de causas penales.
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