Crisis migratoria en España: tres días de caos en Ceuta y una ciudad que aún tiembla

MADRID, España.- La crisis migratoria que sacude desde hace días al enclave español de Ceuta, en el norte de África, sumó un nuevo capítulo, con una cifra de muertos en aumento.
Las autoridades españolas confirmaron que contabilizaron, hasta ayer, 88 personas fallecidas, y que completaron el despliegue de una barrera marítima flotante para impedir nuevos cruces irregulares desde Marruecos, vigilada por la policía y el ejército.
La mayoría de las decenas de miles de personas que irrumpieron en Ceuta volvieron a Marruecos. El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, sobre el número de fallecidos, dijo que la cifra había llegado a 88. En cambio, el Ministerio del Interior de Marruecos cifró en 11 los fallecidos: 10 por ahogamiento y uno al caer desde una zona rocosa.
La policía y las tropas españolas patrullaban las calles de Ceuta ayer, mientras el enclave volvía a la normalidad tras la repentina afluencia de personas que cruzaron la pequeña valla.
Según la agencia EuroNews, la policía rastreaba ayer la ciudad barrio por barrio y Melilla reforzaba la vigilancia en su frontera. La mayoría de quienes entraron el jueves ya se volvió a Marruecos, pero quedaban grupos dispersos que intentan pasar desapercibidos.
Actualmente hay un baile de cifras según la fuente, sea el Gobierno español, las fuerzas de seguridad o las autoridades de Ceuta. Cifras oficiales hablan de más de 48.300 regresados, pero estimaciones de las fuerzas de seguridad son más de 73.500.
Hacia el mediodía, en la plaza de la Constitución, un grupo de militares acompañaba a decenas de migrantes marroquíes hacia la playa de la Ribera. Por el camino, algunos intentaron escapar hacia el centro, donde permanecer escondidos con la esperanza de que la policía no los encuentre.
El destino final de quienes recorren el paseo marítimo custodiados por los soldados es la playa del Tarajal y, después, la frontera, el punto al que llegaron a nado hace unos días. Las autoridades instalaron allí barreras de contención en el agua para evitar nuevas llegadas.
A lo largo del paseo marítimo, una hilera de soldados marca el camino. En la playa, bajo el muro de piedra, pequeños grupos de migrantes intentan escapar de la vista de los militares.
El gobierno español, que conduce Pedro Sánchez, insiste en que se está retomando la normalidad o que la situación “casi se ha revertido” en palabras del ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska. Pero la realidad es distinta, consigna el periodista de EuroNews Julián López, que está en Ceuta. Hay todavía miles de inmigrantes ilegales en la ciudad.
Muchos de los que han decidido regresar de forma voluntaria a Marruecos son hombres jóvenes que han visto morir a decenas de personas en el mar durante los últimos días.
El Ministerio del Interior actualizaba la cifra de retornos, mientras autoridades locales tratan de ordenar servicios básicos de una ciudad que en pocos días multiplicó su población de forma extraordinaria.
El Papa dedicó palabras para Ceuta durante el Angelus: “Sigo con preocupación la situación en Ceuta, pidiendo a Dios, por intercesión de la Virgen de África, que encuentren soluciones de paz, estabilidad y justicia”.
La crisis tuvo eco fuera de España. El Departamento de Estado de Estados Unidos elevó al nivel 3 su advertencia de viaje para Ceuta, mientras mantiene el nivel 2 para el conjunto del país. Recomienda considerar cualquier desplazamiento a la ciudad autónoma y señala que la llegada masiva e incontrolada de migrantes de Marruecos puede dar lugar a situaciones de seguridad impredecibles.
Marruecos impone un apagón informativo
Las autoridades marroquíes esperaron tres días antes de comunicar el balance de víctimas o las detenciones que tuvieron lugar durante los enfrentamientos del viernes entre la policía marroquí y los jóvenes que cruzaron la valla hacia Ceuta. Tampoco se pronunciaron sobre la crisis. Pequeñas embarcaciones inflables de una unidad de rescate rastreaban las aguas alrededor de la valla fronteriza que se adentra en el mar Mediterráneo, donde un nuevo dique flotante de 500 metros reforzaba la seguridad.
Desinformación: España culpa a bandas criminales
España culpa a bandas criminales de difundir rumores de que una reciente sentencia del Tribunal Supremo español sobre inmigración permitiría un paso más fácil a los migrantes. Algunos analistas dicen que Marruecos podría haber permitido el cruce de migrantes para ejercer presión diplomática sobre España, que recientemente ha mejorado sus relaciones con la vecina Argelia, enemiga de Rabat.
Europa: acuerdos suspendidos y “egoísmo”
La Unión Europea anunció una reunión por videoconferencia para mañana, después de que 22 miembros del bloque publicaran una carta abierta para acordar una respuesta rápida, coordinada y prevenir nuevas entradas descontroladas de migrantes en situación irregular. Italia suspendió el acuerdo de Schengen con España, que permite la libre circulación sin visado entre fronteras, a partir del sábado y durante un mes. En la práctica solo implica controles a ciudadanos no europeos que lleguen desde España y no a los españoles que viajen a Italia. En una carta a los líderes de la UE, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, criticó la reacción “egoísta” de algunos países del bloque.
Familias marroquíes siguen sin noticias de sus seres queridos que se fueron a Ceuta
En la ciudad marroquí de Castillejos, aferradas a una valla que impide el acceso al mar y a la frontera, unas 30 personas esperaban noticias de sus seres queridos que cruzaron ilegalmente al enclave español de Ceuta. Abdellatif, jornalero agrícola de Moulay Bousselham, a unos 200 km de Castillejos, está muerto de preocupación por su hermano pequeño de 17 años, que el jueves se lanzó al agua con dos amigos para intentar llegar a Ceuta a nado. Las autoridades españolas han contabilizado al menos 72 muertos, pero según la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), el balance asciende a “cerca de 130 víctimas”, con “decenas de desaparecidos”. “Dos amigos de mi hermano me llamaron el viernes para decirme que se habían marchado la víspera, pero que él sufrió un desgarro muscular mientras nadaban y se separaron”, cuenta este obrero de 27 años. Se pregunta si su hermano menor “sigue vivo”, porque sus compañeros han regresado.