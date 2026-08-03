Crisis migratoria en España: tres días de caos en Ceuta y una ciudad que aún tiembla

Familias marroquíes siguen sin noticias de sus seres queridos que se fueron a Ceuta

En la ciudad marroquí de Castillejos, aferradas a una valla que impide el acceso al mar y a la frontera, unas 30 personas esperaban noticias de sus seres queridos que cruzaron ilegalmente al enclave español de Ceuta. Abdellatif, jornalero agrícola de Moulay Bousselham, a unos 200 km de Castillejos, está muerto de preocupación por su hermano pequeño de 17 años, que el jueves se lanzó al agua con dos amigos para intentar llegar a Ceuta a nado. Las autoridades españolas han contabilizado al menos 72 muertos, pero según la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), el balance asciende a “cerca de 130 víctimas”, con “decenas de desaparecidos”. “Dos amigos de mi hermano me llamaron el viernes para decirme que se habían marchado la víspera, pero que él sufrió un desgarro muscular mientras nadaban y se separaron”, cuenta este obrero de 27 años. Se pregunta si su hermano menor “sigue vivo”, porque sus compañeros han regresado.



