Italia suspendió temporalmente el acuerdo Schengen con España por la crisis migratoria en Ceuta.

Resumen para apurados
- El Gobierno de Italia suspenderá Schengen con España desde el 1 de agosto debido a la llegada masiva de migrantes a Ceuta para proteger su seguridad nacional.
- La medida reintroduce controles marítimos y aéreos a extracomunitarios durante un mes. España rechazó que afecte al sistema, mientras Italia reforzó controles con Francia.
- La decisión busca mitigar flujos incontrolados y redes de tráfico en Europa, presionando por una gestión común de fronteras y mayor control en los límites externos de la UE.
El Gobierno de Italia anunció este viernes la suspensión temporal del régimen de libre circulación previsto por el acuerdo Schengen con España como respuesta a la llegada masiva de migrantes a Ceuta desde Marruecos.
La decisión implica la reintroducción de controles fronterizos para ciudadanos extracomunitarios que viajen en avión o barco entre ambos países y, según las autoridades italianas, entrará en vigor por un mes a partir del 1 de agosto.
"El Gobierno ha decidido suspender temporalmente el régimen de libre circulación previsto por Schengen en los enlaces marítimos y aéreos con España, reintroduciendo los controles fronterizos", afirmó la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a través de su cuenta en la red social X.
Explicó que se trata de una "medida extraordinaria", adoptada para "salvaguardar la seguridad nacional y prevenir posibles repercusiones" para Italia.
"La medida se mantendrá vigente solo durante el tiempo necesario, con especial atención a limitar cualquier impacto en los flujos turísticos de verano", precisó.
Además, sostuvo que Italia "está lista para apoyar cualquier iniciativa europea de respaldo a las instituciones españolas que sea necesaria para restablecer el pleno control de las fronteras exteriores de la Unión y enfrentar con determinación la situación en curso".
"Defender las fronteras significa defender la seguridad de los ciudadanos, combatir la inmigración irregular y golpear las redes criminales que trafican con seres humanos", concluyó la mandataria.
La respuesta del Gobierno español
Tras el anuncio italiano, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, respondió que la "integridad" del espacio Schengen está garantizada y rechazó las interpretaciones sobre una supuesta ruptura del sistema de libre circulación.
"Basta de confusión interesada", sentenció el funcionario español.
Cómo serán los controles
Posteriormente, el Ministerio del Interior italiano detalló que la medida está "dirigida en particular a controlar la regularidad de circulación de los ciudadanos extracomunitarios en el área Schengen" y permanecerá vigente durante un mes desde el 1 de agosto.
Por su parte, el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, defendió la decisión al asegurar que la "suspensión temporal" de Schengen con España es "una elección necesaria" para proteger la seguridad de los ciudadanos italianos y "defender las fronteras europeas".
"Una medida prevista por los tratados y que hoy se vuelve ineludible. La crisis de los migrantes en Ceuta nos recuerda que la gestión de las fronteras de la Unión es una responsabilidad común de nuestros países, unos hacia los otros", enfatizó.
Asimismo, consideró necesario "trabajar juntos" para evitar que "flujos incontrolados de migrantes" ingresen al territorio de la Unión Europea, "con todos los riesgos consecuentes y con la amenaza del terrorismo, que debe combatirse sin vacilaciones".
En paralelo, el Ministerio del Interior italiano informó que también acordó con Francia reforzar los controles en la frontera terrestre franco-italiana, "en el marco de acuerdos de colaboración entre fuerzas de policía ya previamente suscritos entre Francia e Italia".