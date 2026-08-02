El yoga que medita o el judío en su shabat; el imán que ora en su viernes o el cristiano en su plegaria dominical – ¿qué hacen sino implorar la quietud cuando no la habitan? El creyente, en esas horas, busca apaciguarse, envolverse en el sosiego que ampara y fortalece. La mirada de quien protagoniza un momento de quietud (y momento aquí significa mucho más que un instante), en nada se parece a la de quien se abstrae de sí mismo o de su entorno para perderse en el vacío o la distracción. Todo lo contrario. Al habitante de la quietud se le impone, más que nunca y más que a nadie, todo aquello que lo rodea. Lo alcanza en la quietud una iluminación privilegiada, lo absorbe en ella la intensidad de un contacto extremo consigo mismo y su entorno. Entrega y aprehensión confluyen en ese momento de paz; de comunión con lo que usualmente pasa desapercibido. No otra, creo, es la simiente que da origen a pinturas como la de Alfred Sisley o John Constable, paisajistas puros como a su modo lo fue también Paul Cézanne. En la quietud comulgan el contemplador y lo contemplado, así como el oyente y lo escuchado cuando la música los convoca. ¿Adónde nos llevan y de dónde provienen las Gymnopédies de Eric Satie? ¿De dónde extrae y adónde nos transporta Maurice Ravel cuando compone y brinda su Pavana para una infanta difunta? ¿Y Fréderick Chopin con sus preludios para piano? ¿Qué indecible serenidad lo inspiró? ¿Cómo agradecer lo que sus melodías hacen de nosotros?