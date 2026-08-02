Disfrutar del verano

He tenido la magnífica oportunidad de trasladarme por tres semanas, desde mediados de julio, al Hotel Val de Ruda en Baqueira, la famosa estación de esquí pirenaica a la que suele acudir la familia real española. En invierno hay aquí millares de personas practicando deportes de nieve, mientras que en el verano se transforma en un apacible y hermoso refugio de montaña para disfrutar de la naturaleza y de unas noches frescas.