Conflicto migratorio: dónde queda Ceuta y por qué pertenece a España si está en África
La ciudad autónoma española volvió a estar en el centro de la escena tras la crisis migratoria en la frontera con Marruecos. Su ubicación estratégica y su historia explican por qué es uno de los puntos más sensibles de Europa.
Resumen para apurados
- Las autoridades de Ceuta solicitaron a España declarar la emergencia y cerrar la frontera con Marruecos tras la llegada masiva de más de 2.000 migrantes irregulares.
- Bajo soberanía española desde 1668, Ceuta es reclamada por Marruecos y posee una de las fronteras más blindadas del mundo por ser el límite terrestre de la UE en África.
- La crisis actual presionará al Gobierno español a desplegar las Fuerzas Armadas y redefinir la política de seguridad fronteriza en un punto de alta tensión geopolítica.
La ciudad de Ceuta se convirtió nuevamente en noticia internacional luego de que sus autoridades solicitaran al Gobierno de España el cierre temporal de la frontera con Marruecos ante una nueva ola de ingresos irregulares de migrantes. Sin embargo, muchas personas se preguntan dónde queda exactamente este territorio y por qué, pese a estar ubicado en África, forma parte de España.
¿Dónde queda Ceuta?
Ceuta es una ciudad autónoma de España situada en la costa norte de África, sobre el estrecho de Gibraltar. Está rodeada por el mar Mediterráneo y limita al sur con Marruecos a través de una frontera terrestre de 6,4 kilómetros. La separan apenas 17 kilómetros de la provincia española de Cádiz.
Con una superficie de 18,5 kilómetros cuadrados y una población cercana a 83.500 habitantes, Ceuta forma parte del territorio español y, por lo tanto, también de la Unión Europea. Junto con Melilla, constituye la única frontera terrestre entre África y la UE.
¿Por qué Ceuta es de España si está en África?
La historia de Ceuta explica su singular situación geográfica y política.
En 1415, la ciudad fue conquistada por Portugal durante su expansión marítima. Más tarde, en 1580, pasó a formar parte de la Unión Ibérica, cuando Portugal y España quedaron bajo la misma corona. Tras la independencia portuguesa en 1640, los habitantes de Ceuta decidieron permanecer bajo soberanía española, decisión que fue reconocida oficialmente mediante el Tratado de Lisboa de 1668.
Desde entonces, España ha ejercido un control ininterrumpido sobre el territorio.
Cuando Marruecos obtuvo su independencia en 1956, Ceuta quedó fuera del proceso de descolonización y continuó integrada al Estado español. En 1995 obtuvo el estatus de ciudad autónoma, con instituciones y competencias propias
¿Por qué Marruecos reclama Ceuta?
Marruecos sostiene desde hace décadas que Ceuta forma parte de su territorio histórico y mantiene un reclamo de soberanía sobre la ciudad.
Sin embargo, España argumenta que su dominio sobre Ceuta es anterior a la creación del Estado marroquí moderno y que el territorio está plenamente integrado a la Constitución española. Además, la ONU nunca incluyó a Ceuta entre los territorios pendientes de descolonización, un aspecto que fortalece la posición jurídica española.
Cómo es la frontera entre Ceuta y Marruecos
La frontera de Ceuta es considerada una de las más vigiladas del mundo.
Cuenta con una doble valla metálica de hasta seis metros de altura —que en algunos tramos alcanza los diez metros—, equipada con cámaras, sensores de movimiento, iluminación, puestos de vigilancia y patrullas permanentes tanto por tierra como por mar. Gran parte de su construcción fue financiada por la Unión Europea como parte de su política de control migratorio.
¿Por qué Ceuta vuelve a ser noticia?
La ciudad atraviesa una nueva crisis migratoria después de que cientos de personas lograran cruzar la frontera y alrededor de 2.000 migrantes llegaran a nado desde Marruecos en pocos días, desbordando los centros de recepción. Ante esta situación, las autoridades locales solicitaron al Gobierno español declarar la emergencia nacional y reforzar la seguridad en la frontera.