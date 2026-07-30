Conflicto migratorio: dónde queda Ceuta y por qué pertenece a España si está en África

La ciudad de Ceuta se convirtió nuevamente en noticia internacional luego de que sus autoridades solicitaran al Gobierno de España el cierre temporal de la frontera con Marruecos ante una nueva ola de ingresos irregulares de migrantes. Sin embargo, muchas personas se preguntan dónde queda exactamente este territorio y por qué, pese a estar ubicado en África, forma parte de España.