De la astucia de Odiseoa la piedad de Eneas

Ni cólera ni astucia

Ahí está la diferencia con los héroes que preceden a Eneas. Aquiles pelea por su honor; Ulises rema diez años para volver a un hogar que ya tenía. Eneas no vuelve a ningún lado: funda un hogar que todavía no existe, para gente que todavía no nació —incluido Augusto, quien encargó este poema para narrar el origen de su linaje—. La renuncia a Dido no es un detalle sentimental: es el precio de fundación de Roma, la prueba de que el imperio nace de una obediencia dolorosa y no de la ambición. Cuando Eneas mira hacia atrás, mucho después, lo que encuentra no es orgullo sino esa certeza amarga que él mismo anticipa al consolar a sus compañeros en el naufragio: “quizás, algún día, hasta esto será agradable de recordar”. Todavía no lo es. Pero el poema entero apuesta a que, alguna vez, incluso las lágrimas de Dido tendrán sentido dentro de una historia más grande que ninguno de los dos llegó a ver completa.