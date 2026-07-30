Al menos 18 migrantes murieron al intentar llegar a Ceuta desde Marruecos en medio de la crisis fronteriza
España desplegó al Ejército tras el ingreso masivo de miles de personas al enclave africano. El Gobierno de Pedro Sánchez busca acelerar las devoluciones mientras aumenta la tensión en la frontera.
Resumen para apurados
- Al menos 18 migrantes murieron esta semana al intentar llegar a nado a Ceuta, España, desde Marruecos, tras un masivo cruce impulsado por mafias de tráfico humano.
- Más de 10.000 personas ingresaron bordeando espigones o a nado. Ante el desborde, el Gobierno español desplegó al Ejército para reforzar la seguridad y controlar la frontera.
- España y Marruecos acordaron agilizar las devoluciones, mientras Ceuta exige declarar la emergencia nacional en la crisis fronteriza más grave registrada desde 2021.
La crisis migratoria en la frontera entre España y Marruecos continúa agravándose. Al menos 18 migrantes murieron ahogados durante la última semana mientras intentaban llegar a nado hasta Ceuta, el enclave español situado en el norte de África, donde el ingreso masivo de personas obligó al Gobierno de Pedro Sánchez a desplegar al Ejército para reforzar la seguridad.
Las víctimas forman parte de una nueva ola migratoria que desbordó la capacidad operativa de la ciudad autónoma y reavivó el debate sobre el control de una de las principales puertas de entrada a la Unión Europea.
La crisis migratoria dejó al menos 18 muertos
Según las autoridades locales, desde comienzos de 2026 ya fueron recuperados 39 cuerpos de personas que intentaban alcanzar Ceuta por vía marítima.
En los últimos doce meses, la cifra de fallecidos asciende a casi 70 migrantes, reflejando la peligrosidad de la ruta que une las costas marroquíes con territorio español.
Muchos de los migrantes parten desde las localidades marroquíes de Fnideq (Castillejos) y Belyounech, desde donde recorren entre dos y cinco kilómetros a nado para intentar llegar a Ceuta.
Más de 10.000 personas habrían ingresado en los últimos días
Aunque el Gobierno español aún no difundió un balance oficial, fuentes policiales citadas por medios locales estiman que más de 10.000 migrantes lograron ingresar a Ceuta durante los últimos días.
Solo en la última semana, alrededor de 2.000 personas cruzaron a nado desde Marruecos.
En otros sectores de la frontera, cientos de migrantes aprovecharon zonas con escasa vigilancia para bordear el espigón del Tarajal o superar distintos puntos del vallado fronterizo.
Las imágenes difundidas desde la ciudad muestran largas filas de personas caminando por las calles de Ceuta, entre ellas numerosas familias con mujeres y niños.
España desplegó al Ejército
Frente al agravamiento de la situación, el Gobierno español ordenó el despliegue de las Fuerzas Armadas para colaborar con la Guardia Civil y la Policía Nacional en las tareas de vigilancia y control fronterizo.
Además, el presidente Pedro Sánchez anunció que viajará a Ceuta junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para coordinar las acciones con las autoridades locales.
"Estamos movilizando todos los recursos necesarios y preparando las medidas para recuperar la normalidad lo antes posible", afirmó el mandatario.
Por su parte, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, insistió en que el Gobierno declare la situación como de interés para la Seguridad Nacional, al considerar que la ciudad enfrenta una "absoluta emergencia humanitaria y social".
España y Marruecos buscan acelerar las devoluciones
En paralelo al operativo de seguridad, Madrid y Rabat acordaron agilizar la devolución de las personas que ingresaron de manera irregular desde Marruecos.
El Ministerio del Interior español atribuyó el aumento de los cruces a las organizaciones dedicadas al tráfico de personas y señaló que una reciente sentencia del Tribunal Supremo modificó las condiciones para aplicar las denominadas "devoluciones en caliente", lo que habría incentivado nuevos intentos de ingreso.
Desde Marruecos rechazaron cualquier responsabilidad directa y aseguraron que continúan cooperando con España para combatir las redes de tráfico de migrantes.
¿Por qué Ceuta es un punto clave para la migración?
Ceuta, junto con Melilla, es uno de los dos territorios españoles ubicados en el norte de África y constituye la única frontera terrestre entre África y la Unión Europea.
Por su ubicación estratégica, desde hace décadas se convirtió en uno de los principales destinos para miles de personas que buscan ingresar a Europa de forma irregular, una travesía que cada año deja decenas de muertos en el mar.
La actual crisis ya es considerada por las autoridades españolas como la más grave desde 2021, mientras los servicios de seguridad y asistencia humanitaria continúan trabajando al límite de su capacidad.