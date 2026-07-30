Al menos 18 migrantes murieron al intentar llegar a Ceuta desde Marruecos en medio de la crisis fronteriza

La crisis migratoria en la frontera entre España y Marruecos continúa agravándose. Al menos 18 migrantes murieron ahogados durante la última semana mientras intentaban llegar a nado hasta Ceuta, el enclave español situado en el norte de África, donde el ingreso masivo de personas obligó al Gobierno de Pedro Sánchez a desplegar al Ejército para reforzar la seguridad.