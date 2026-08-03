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¿Quién detendrá los asaltos de la inteligencia artificial?

En los últimos días, modelos de IA vulneraron la seguridad de plataformas de terceros. Lo hicieron sin intervención humana y escaparon de los controles de laboratorio.

Imagen ilustrativa generada con IA.
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Pablo Hamada
Por Pablo Hamada Hace 9 Hs

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