OpiniónColumnas ¿Quién detendrá los asaltos de la inteligencia artificial? En los últimos días, modelos de IA vulneraron la seguridad de plataformas de terceros. Lo hicieron sin intervención humana y escaparon de los controles de laboratorio. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Imagen ilustrativa generada con IA. Por Pablo Hamada Hace 9 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios Lo más popular De la astucia de Odiseoa la piedad de Eneas Quietud Manuel Vilas: “Un divorcio es la creación de dos tiempos” Disfrutar del verano Óscar Martínez: “Bukele es un gran publicista” Ranking notas premium A 20 años del crimen de “Betty”: cómo se llegó a conocer la verdad del caso A 20 años del crimen de “Betty”: la teoría del remisero que fue rápidamente descartada A 20 años del crimen de “Betty”: el caso se cerró con un fallo que aún se discute ¿Por qué a los argentinos nos cuesta tanto aceptar una derrota? ¿Quién detendrá los asaltos de la inteligencia artificial?