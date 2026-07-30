Crisis migratoria en España: Ceuta pidió cerrar la frontera con Marruecos y desplegar al Ejército

Resumen para apurados
- La Asamblea de Ceuta pidió hoy al Gobierno español cerrar la frontera con Marruecos y desplegar al Ejército tras la entrada masiva de miles de migrantes en la ciudad.
- Cientos de personas superaron las vallas y el espigón de Tarajal sin presencia policial. Ceuta y Melilla representan las únicas fronteras terrestres entre África y la UE.
- La medida busca declarar la emergencia nacional para contener la tensión y reforzar la seguridad en un enclave estratégico sumergido en recurrentes crisis migratorias.
La ciudad autónoma de Ceuta, uno de los principales puntos de acceso terrestre a la Unión Europea desde África, solicitó al Gobierno de España el cierre urgente de la frontera con Marruecos, además de la declaración de emergencia nacional y el despliegue del Ejército, luego de una nueva llegada masiva de migrantes registrada en las últimas horas.
La decisión fue adoptada por la Junta de Portavoces de la Asamblea de Ceuta, que convocó una reunión extraordinaria ante el incremento de la presión migratoria sobre la ciudad.
Miles de personas intentaron ingresar desde Marruecos
Según informaron las autoridades locales, durante la jornada miles de jóvenes marroquíes se concentraron en las inmediaciones de la frontera entre Castillejos (Fnideq), en Marruecos, y Ceuta, con la intención de ingresar a territorio español.
De acuerdo con la agencia EFE, cientos de personas lograron superar las barreras fronterizas en un momento en que no había presencia policial en la zona.
Además de los intentos por atravesar la valla, también se registraron cruces a pie por el espigón del Tarajal, uno de los pasos que conecta Marruecos con la ciudad española.
Ceuta reclama el cierre temporal de la frontera
Frente a la situación, la Junta de Portavoces acordó pedir al Gobierno español el cierre temporal de la frontera con Marruecos, al considerar que se produjo un "salto cualitativo" en la presión migratoria que enfrenta la ciudad.
Asimismo, solicitó:
La declaración de emergencia nacional.
El refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El despliegue del Ejército para proteger la frontera y garantizar la seguridad.
Las autoridades insistieron en que las medidas buscan contener la situación y preservar el orden público.
El mensaje de las autoridades a la población
En un comunicado oficial, la Junta de Portavoces pidió calma a los habitantes de Ceuta y destacó la respuesta de la ciudadanía ante este tipo de crisis.
"No es la primera vez que Ceuta se ve en una situación límite como la actual, pero como en las anteriores, también en este caso la sociedad ceutí volverá a dar, y está dando, un ejemplo de madurez, solidaridad y entereza. Juntos y unidos saldremos adelante", señalaron las autoridades.
¿Por qué Ceuta es un punto clave para la migración hacia Europa?
Ceuta es una ciudad autónoma española ubicada en el norte de África y limita directamente con Marruecos. Junto con Melilla, constituye una de las únicas fronteras terrestres entre África y la Unión Europea, por lo que desde hace décadas se convirtió en uno de los principales puntos de ingreso para migrantes que buscan llegar a territorio europeo.
Su ubicación estratégica ha provocado numerosas crisis migratorias en los últimos años, con intentos masivos de ingreso tanto por la valla fronteriza como por vía marítima.