Seguridad

A 20 años del crimen de “Betty”: cómo se llegó a conocer la verdad del caso

Una combinación de experiencia y tecnología permitió resolver el homicidio. Medidas que aún son cuestionadas por rozar los límites de la legalidad.

Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 22 Min

Resumen para apurados

  • A 20 años del crimen de la docente Beatriz Argañaraz en Tucumán, la tecnología y la experiencia policial permitieron esclarecer el homicidio cometido por ex novicias.
  • La investigación combinó métodos tradicionales y avances tecnológicos, aplicando medidas controvertidas por rozar límites legales para identificar a las autoras del hecho.
  • El caso marcó un hito judicial en la provincia por sus técnicas investigativas, mientras la familia mantiene el reclamo para hallar los restos de la docente.
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