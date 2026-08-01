A 20 años del crimen de “Betty”: cómo se llegó a conocer la verdad del caso
Resumen para apurados
- A 20 años del crimen de la docente Beatriz Argañaraz en Tucumán, la tecnología y la experiencia policial permitieron esclarecer el homicidio cometido por ex novicias.
- La investigación combinó métodos tradicionales y avances tecnológicos, aplicando medidas controvertidas por rozar límites legales para identificar a las autoras del hecho.
- El caso marcó un hito judicial en la provincia por sus técnicas investigativas, mientras la familia mantiene el reclamo para hallar los restos de la docente.
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