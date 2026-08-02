Manuel Vilas: “Un divorcio es la creación de dos tiempos”

-Efectivamente, la novela se inicia con una llamada telefónica, y en esa llamada telefónica hay un mensaje devastador, y eso lleva a que el narrador de repente hable del teléfono. El teléfono ha sido en el siglo XX y sigue siendo en el siglo XXI la tecnología para, por ejemplo, comunicar la muerte de alguien sin la presencia física de quien la comunica, en donde el mensaje que se te da viene sin el cuerpo de quien da el mensaje, es más cómodo. Y también las órdenes terribles que se pueden dar por teléfono, las órdenes en una guerra se dan por teléfono, la orden de asesinar a alguien. Esa asepsia casi diabólica del teléfono que está también en obras. Está, por ejemplo, en El castillo de Kafka, cuando en las primeras páginas el teléfono es un instrumento fundamental porque permite la comunicación entre el mundo del castillo -el de los funcionarios- y el mundo del pueblo, de los plebeyos. Incluso hay una idea metafísica del teléfono, que es la posibilidad de recibir la llamada de Dios. Es un instrumento creado en el siglo XIX, pero que indudablemente sigue produciendo una gran perplejidad a la hora de comunicarnos. Ahora, por ejemplo, otra de las modalidades comunicativas asépticas es el WhatsApp, que vuelve otra vez a incidir en dar mensajes sin la presencia del cuerpo y ya sin la voz. La eliminación de la voz ya es otro paso más, por lo tanto, al final solo quedan las frases escritas sin la presencia ni de la voz ni del cuerpo del emisor.