Ceuta, desbordada por la ola migratoria: qué hay detrás del éxodo desde Marruecos

Ceuta quedó en el centro de una nueva crisis migratoria que desbordó a España y volvió a poner en tensión la relación con Marruecos. La llegada masiva de personas desde el territorio marroquí, principalmente a nado y por el paso fronterizo del Tarajal, llevó al despliegue de fuerzas de seguridad y del Ejército español, mientras las autoridades intentan contener el flujo y resolver qué hacer con quienes ya lograron ingresar. Los cálculos difundidos durante la jornada hablan de cerca de 49.000 personas llegadas en las últimas 24 horas, aunque las cifras continúan en evolución.