Marroquíes en Ceuta: cientos de menores, sin adultos que los cuiden y a la intemperie

En otras zonas de la ciudad vallada, soldados españoles condujeron a cientos de migrantes más, en su mayoría hombres jóvenes y adolescentes, a través de las calles bordeadas de palmeras de Ceuta hasta la frontera para que regresaran a Marruecos. El artículo 35 de la Ley de Extranjería de España establece que, cuando la policía identifique a un migrante indocumentado y no acompañado del que se sospeche que es menor de edad, este deberá recibir “la atención inmediata que precise” de los servicios de protección de la infancia. Posteriormente, los tribunales deciden si un menor puede ser devuelto a su país de origen en función de las circunstancias familiares.