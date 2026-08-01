La crisis migratoria en Ceuta: 67 muertos, miles de retornos y un reclamo de "respuesta europea inmediata"

Este sábado se veían de nuevo cafés llenos y mucho tráfico, pero también colas para comprar en los supermercados. "Las estanterías están vacías", dijo a la AFP María José Benítez, un ama de casa. A su lado, Irene Cuadro, que trabaja como ayudante de cocina, aseguró que todavía hay "bastante barullo de todo y la verdad es que no hay tranquilidad".