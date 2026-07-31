Pedro Sánchez calificó la crisis migratoria en Ceuta como un "ataque a la integridad territorial de España"
El presidente español viajó al enclave africano tras el ingreso masivo de migrantes desde Marruecos. Anunció un refuerzo de la frontera, nuevas medidas de control y aseguró que el Estado utilizará "todos sus recursos" para recuperar la normalidad.
Resumen para apurados
- El presidente español Pedro Sánchez calificó la masiva llegada de migrantes a Ceuta como un ataque a la integridad territorial y anunció un refuerzo fronterizo inmediato.
- Tras el ingreso de miles de personas y la muerte de 34 migrantes, España activó devoluciones masivas a Marruecos e instaló boyas para delimitar las aguas territoriales.
- La crisis impulsa una revisión de leyes migratorias españolas para agilizar repatriaciones y redefine el control de una de las fronteras más sensibles entre África y Europa.
La crisis migratoria en Ceuta continúa agravándose y ya provocó un fuerte endurecimiento del discurso del Gobierno español. El presidente Pedro Sánchez calificó la llegada masiva de migrantes desde Marruecos como un "ataque a la integridad territorial de España" y prometió desplegar todos los recursos del Estado para controlar la situación.
Sánchez realizó estas declaraciones durante una visita oficial a la ciudad autónoma, donde anunció nuevas medidas para reforzar la frontera marítima y acelerar las devoluciones de quienes ingresen de manera irregular.
Pedro Sánchez viajó a Ceuta en medio de la crisis
El jefe del Gobierno español recorrió Ceuta junto a autoridades nacionales y locales luego de que miles de personas intentaran ingresar desde Marruecos durante las últimas horas.
Durante su mensaje desde la Asamblea de Ceuta, sostuvo que el Ejecutivo actuará con firmeza para garantizar la seguridad.
"Vamos a utilizar todos los resortes del Estado para garantizar la seguridad y la convivencia", afirmó.
Además, aseguró que el Gobierno afronta la situación como si ocurriera "en el perímetro de la M-30", en referencia a Madrid, para remarcar que Ceuta forma parte integral del territorio español.
El Gobierno responsabilizó a las mafias de tráfico de personas
Sánchez atribuyó la crisis a las organizaciones dedicadas al tráfico de migrantes y sostuvo que estas aprovecharon un reciente fallo del Tribunal Supremo español que limita las denominadas "devoluciones en caliente" de personas que llegan por vía marítima.
El mandatario destacó, además, la cooperación de Marruecos para contener la situación y afirmó que la coordinación bilateral es muy diferente a la registrada durante la crisis migratoria de 2021.
Más de 34 muertos y miles de migrantes
Según el balance difundido por las autoridades, al menos 34 migrantes murieron durante los intentos de llegar a Ceuta por mar.
En paralelo, el Ministerio del Interior informó que más de 5.000 personas ya abandonaron la ciudad y regresaron a Marruecos, en el marco del operativo de devolución acordado entre ambos países.
Las autoridades españolas señalaron que las salidas se realizan a un ritmo cercano a 150 personas por minuto.
Nuevas medidas para reforzar la frontera
Entre las decisiones anunciadas por el Gobierno se destacan:
Refuerzo de la vigilancia marítima.
Instalación de una línea de boyas para delimitar con mayor claridad las aguas territoriales españolas.
Evaluación de cambios legislativos para facilitar las repatriaciones.
Permanencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en Ceuta hasta que la situación se estabilice.
La línea de boyas busca crear una barrera física y administrativa que facilite la aplicación de la normativa migratoria tras el reciente fallo judicial.
Sánchez destacó la reducción de la migración irregular
El presidente español recordó que, hasta antes de la crisis en Ceuta, las estadísticas oficiales mostraban una disminución sostenida de la inmigración irregular.
Según explicó, durante 2026 los flujos migratorios ilegales se habían reducido alrededor de un 36%.
"Lo sucedido rompe una dinámica consistente de reducción de los flujos irregulares", sostuvo.
Una de las mayores crisis migratorias de los últimos años
La llegada masiva de migrantes convirtió nuevamente a Ceuta en el principal foco de tensión migratoria entre Europa y África.
El enclave español, ubicado en el norte del continente africano y fronterizo con Marruecos, constituye una de las principales puertas de acceso a la Unión Europea y ya había protagonizado una crisis similar en mayo de 2021.
La actual emergencia mantiene bajo máxima presión a las fuerzas de seguridad, los servicios sanitarios y las autoridades locales, mientras España y Marruecos intensifican los operativos para contener nuevos intentos de ingreso.
El Ministerio del Interior español anunció este viernes que más de 25.000 migrantes habían salido de Ceuta hacia Marruecos, después de la llegada de 60.000 personas en los últimos días.
"Salidas desde Ceuta hacia Marruecos durante la mañana del 31 de julio, hasta las 13H00 horas: Más de 25.000", escribió el ministerio del Interior en un mensaje transmitido a la AFP, en el que añadió: "Las salidas desde Ceuta se están produciendo a un ritmo de 150 personas por minuto".