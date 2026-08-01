A 20 años del crimen de “Betty”: el caso se cerró con un fallo que aún se discute

Resumen para apurados
- A 20 años del crimen de Beatriz Argañaraz en Tucumán, persiste la polémica por la condena a 20 años de prisión a dos exnovicias, evitando la pena perpetua pedida.
- Susana Acosta y Nélida Fernández fueron juzgadas en 2009 por el asesinato. La querella exigía prisión perpetua, pero el tribunal dictó un fallo de 20 años que generó debate.
- Dos décadas después, la resolución judicial sigue siendo objeto de discusión pública y legal en la provincia, marcando un hito en la historia criminal tucumana.
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