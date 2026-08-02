Óscar Martínez: “Bukele es un gran publicista”

“Bukele, el rey desnudo es un libro de ensayos que narran o crónicas que piensan, si lo quieres ver de esa manera. Todos los textos tienen una escena inicial que describe una característica que, como alguien que cubrió todo el periodo de Bukele desde que era alcalde, lo ha visto prosperar. En su momento he sido elogiado por Bukele y luego odiado por Bukele, creo que son las características que lo definen”. Y agrega: “¿Bukele es todopoderoso? Sí. ¿Bukele es internacional? Sí. También es ridículo y también es contradictorio. Eso está en Bukele, a quien le interesa venderse como un líder que está más allá del bien y el mal. Bukele no se vende como un líder humano enteramente. Se vende como una herramienta de Dios”. De hecho, recuerda Martínez, Bukele dijo que “la lucha contra las pandillas de El Salvador fue una lucha entre Dios y el diablo”. “¡No jodas! Tenemos años revelando cómo pactaste con las pandillas y tenemos años revelando cómo pactaste un régimen de excepción que ha encarcelado a los salvadoreños. ¿Qué Dios ni qué el diablo ni qué tonterías, hombre?”.