A 20 años del crimen de “Betty”: la teoría del remisero que fue rápidamente descartada

Resumen para apurados
- A 20 años del crimen de Betty Argañaraz en Tucumán, se recuerda la teoría sobre un remisero vinculado al hecho que los investigadores descartaron rápidamente.
- La hipótesis fue presentada por investigadores federales durante las pesquisas iniciales, en un caso que involucró procesamientos por homicidio.
- El descarte de líneas secundarias permitió concentrar la causa en las principales sospechosas, manteniendo el reclamo de justicia a dos décadas del homicidio.
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