Seguridad

A 20 años del crimen de “Betty”: la teoría del remisero que fue rápidamente descartada

Investigadores federales presentaron a un remisero que dijeron también podría haber estado vinculado en el crimen de Paulina Lebbos.

EL OTRO ACUSADO. José Luis Fernández, hermano de Nélida y que en la imagen se lo observa con su defensor Gustavo Morales, fue procesado por homicidio.
EL OTRO ACUSADO. José Luis Fernández, hermano de Nélida y que en la imagen se lo observa con su defensor Gustavo Morales, fue procesado por homicidio.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • A 20 años del crimen de Betty Argañaraz en Tucumán, se recuerda la teoría sobre un remisero vinculado al hecho que los investigadores descartaron rápidamente.
  • La hipótesis fue presentada por investigadores federales durante las pesquisas iniciales, en un caso que involucró procesamientos por homicidio.
  • El descarte de líneas secundarias permitió concentrar la causa en las principales sospechosas, manteniendo el reclamo de justicia a dos décadas del homicidio.
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