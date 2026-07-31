Festival Tucumán Cine: habrá un homenaje al Indio Solari en el Centro Juan B. Terán

Guión: marterclass a cargo de Argentores

En formato virtual, esta tarde a las 18 y dentro de las actividades formativas del Festival Tucumán Cine, Luisa Irene Ickowic dictará la masterclass de guion “El cortometraje y su poética”, en una propuesta de Argentores. La escritora argentina es autora de cine, teatro, publicidad y televisión y directora de teatro y videos, con una actividad sin pausa desde que en 1974 ingresó en la industria para colaborar con “La tregua”, seguida de “Juan que reía” y muchos títulos más. Como docente, se desempeña en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Buenos Aires y en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc).