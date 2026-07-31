Festival Tucumán Cine: habrá un homenaje al Indio Solari en el Centro Juan B. Terán

La muerte de Carlos Alberto Indio Solari sigue generando reacciones sociales y culturales. Esta tarde, dentro de la grilla del Festival Tucumán Cine, a partir de las 19 y el Centro Cultural Juan B. Terán (Marco Avellaneda 350) habrá un homenaje especial que reunirá cine, música y encuentro para celebrar el universo artístico de una de las figuras más influyentes del rock argentino, con entrada libre y gratuita.
La actividad comenzará con la proyección especial del documental “El infierno está encantador -Gulp. 1985”, dirigido por Lisandro Carcavallo, quien estará presente para compartir su experiencia con el público y dialogar sobre el proceso de realización de la película, que es una mirada sobre los inicios de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
El filme recupera materiales inéditos y archivos históricos con material original aportado por Katja Alemann y Omar Chabán, sobre la grabación y presentación en Cemento del primer disco de la banda el 23 de agosto de 1985, en una reconstrucción de una etapa fundamental en la historia del rock nacional. El guión es de Franco Medina, en una producción de Decime Puente.
La película se estrenó este año en la sección Música del Bafici y en sus 95 minutos suenan temas como “Barbazul versus el amor letal”, “La bestia pop”, “Pierre, el vitricida”, “Yo no me caí del cielo” y “Criminal mambo”. Junto con las canciones, se suman testimonios de músicos y periodistas y entrevistas al Indio, para contextualizar el momento que se vivía hace cuatro décadas.
Luego de presentar “El infierno...”, la banda tucumana Suerte Vagabunda ofrecerá un recital para recorrer los clásicos del repertorio de Los Redonditos, en una propuesta pensada para revivir la mística y el espíritu del mítico grupo.
Guión: marterclass a cargo de Argentores
En formato virtual, esta tarde a las 18 y dentro de las actividades formativas del Festival Tucumán Cine, Luisa Irene Ickowic dictará la masterclass de guion “El cortometraje y su poética”, en una propuesta de Argentores. La escritora argentina es autora de cine, teatro, publicidad y televisión y directora de teatro y videos, con una actividad sin pausa desde que en 1974 ingresó en la industria para colaborar con “La tregua”, seguida de “Juan que reía” y muchos títulos más. Como docente, se desempeña en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Buenos Aires y en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc).