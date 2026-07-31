EspectáculosFESTIVAL TUCUMÁN CINE

Festival Tucumán Cine: habrá un homenaje al Indio Solari en el Centro Juan B. Terán

Se proyectará gratis el documental “El infierno está encantador” y actuará Suerte Vagabunda.

ORÍGENES. “El infierno está encantador” recupera la grabación de “Gulp”.
ORÍGENES. “El infierno está encantador” recupera la grabación de “Gulp”.
Hace 8 Hs

La muerte de Carlos Alberto Indio Solari sigue generando reacciones sociales y culturales. Esta tarde, dentro de la grilla del Festival Tucumán Cine, a partir de las 19 y el Centro Cultural Juan B. Terán (Marco Avellaneda 350) habrá un homenaje especial que reunirá cine, música y encuentro para celebrar el universo artístico de una de las figuras más influyentes del rock argentino, con entrada libre y gratuita.

La actividad comenzará con la proyección especial del documental “El infierno está encantador -Gulp. 1985”, dirigido por Lisandro Carcavallo, quien estará presente para compartir su experiencia con el público y dialogar sobre el proceso de realización de la película, que es una mirada sobre los inicios de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

A un mes de la muerte del Indio Solari, su familia compartió una emotiva foto inédita de sus últimas horas

A un mes de la muerte del Indio Solari, su familia compartió una emotiva foto inédita de sus últimas horas

El filme recupera materiales inéditos y archivos históricos con material original aportado por Katja Alemann y Omar Chabán, sobre la grabación y presentación en Cemento del primer disco de la banda el 23 de agosto de 1985, en una reconstrucción de una etapa fundamental en la historia del rock nacional. El guión es de Franco Medina, en una producción de Decime Puente.

La película se estrenó este año en la sección Música del Bafici y en sus 95 minutos suenan temas como “Barbazul versus el amor letal”, “La bestia pop”, “Pierre, el vitricida”, “Yo no me caí del cielo” y “Criminal mambo”. Junto con las canciones, se suman testimonios de músicos y periodistas y entrevistas al Indio, para contextualizar el momento que se vivía hace cuatro décadas.

Antes del estreno mundialista, Messi recordó al Indio Solari con una emotiva publicación

Antes del estreno mundialista, Messi recordó al Indio Solari con una emotiva publicación

Luego de presentar “El infierno...”, la banda tucumana Suerte Vagabunda ofrecerá un recital para recorrer los clásicos del repertorio de Los Redonditos, en una propuesta pensada para revivir la mística y el espíritu del mítico grupo.

Guión: marterclass a cargo de Argentores 

En formato virtual, esta tarde a las 18 y dentro de las actividades formativas del Festival Tucumán Cine, Luisa Irene Ickowic dictará la masterclass de guion “El cortometraje y su poética”, en una propuesta de Argentores. La escritora argentina es autora de cine, teatro, publicidad y televisión y directora de teatro y videos, con una actividad sin pausa desde que en 1974 ingresó en la industria para colaborar con “La tregua”, seguida de “Juan que reía” y muchos títulos más. Como docente, se desempeña en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Buenos Aires y en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc).

Temas Carlos "Indio" SolariFestival Gerardo Vallejo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“El NOA tiene una energía especial, solar y vital”

“El NOA tiene una energía especial, solar y vital”

Serú Girán por Lebón y Aznar llega a Tucumán: cuánto cuestan las entradas

"Serú Girán por Lebón y Aznar" llega a Tucumán: cuánto cuestan las entradas

Teatro tucumano: una obra sobre animales que se refiere a acciones humanas

Teatro tucumano: una obra sobre animales que se refiere a acciones humanas

Guasones en Tucumán: este sábado, el rock tuvo sus “Reyes de la noche”

Guasones en Tucumán: este sábado, el rock tuvo sus “Reyes de la noche”

Tomás Lebrero recorre el tango y el folclore con su bandoneón

Tomás Lebrero recorre el tango y el folclore con su bandoneón

Lo más popular
¿Es necesario que las mujeres voten? El debate que volvió a instalarse y la advertencia de la ONU
1

¿Es necesario que las mujeres voten? El debate que volvió a instalarse y la advertencia de la ONU

2

Las enseñanzas no aprendidas de Favaloro

Pompeyo Audivert: “La cultura atraviesa un momento delicado y crítico”
3

Pompeyo Audivert: “La cultura atraviesa un momento delicado y crítico”

Festival Tucumán Cine Gerardo Vallejo: estrenan una película rodada en Tucumán
4

Festival Tucumán Cine Gerardo Vallejo: estrenan una película rodada en Tucumán

En 100 días, cuatro eventos inusuales sacudieron las Cataratas del Iguazú
5

En 100 días, cuatro eventos inusuales sacudieron las Cataratas del Iguazú

Ranking notas premium
Los nombres que ya están lanzados en la carrera para gobernador de Tucumán
1

Los nombres que ya están lanzados en la carrera para gobernador de Tucumán

Detienen a cuatro tucumanos acusados de lavar U$S14 millones del Comando Vermelho
2

Detienen a cuatro tucumanos acusados de lavar U$S14 millones del Comando Vermelho

El perfil de Alves de Sousa, el “cerebro” financiero del grupo brasileño
3

El perfil de Alves de Sousa, el “cerebro” financiero del grupo brasileño

Este viernes asumen en el TOF Luna Roldán y Toledo con la presencia de Mahiques y Barroetaveña
4

Este viernes asumen en el TOF Luna Roldán y Toledo con la presencia de Mahiques y Barroetaveña

Del control de las favelas al NOA: la expansión del Comando Vermelho
5

Del control de las favelas al NOA: la expansión del Comando Vermelho

Más Noticias
¿Es verdad que nos estamos volviendo cada vez más tontos?

¿Es verdad que nos estamos volviendo cada vez más tontos?

El fuego cerca ahora a Grecia: alivio en Francia y en España

El fuego cerca ahora a Grecia: alivio en Francia y en España

Desaparecieron más de 40.000 hectáreas de bosque nativo en el norte argentino

Desaparecieron más de 40.000 hectáreas de bosque nativo en el norte argentino

En 100 días, cuatro eventos inusuales sacudieron las Cataratas del Iguazú

En 100 días, cuatro eventos inusuales sacudieron las Cataratas del Iguazú

Festival Tucumán Cine Gerardo Vallejo: estrenan una película rodada en Tucumán

Festival Tucumán Cine Gerardo Vallejo: estrenan una película rodada en Tucumán

Comentarios