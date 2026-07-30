Seguridad

A 20 años del crimen de "Betty": la mujer que desde niña tenía alma de docente

Los detalles de la vida de Ángela Beatriz Argañaraz. Una infancia sufrida y un profundo amor por su profesión.

PURA TERNURA. Betty tenía una enorme debilidad por los perros.
PURA TERNURA. "Betty" tenía una enorme debilidad por los perros.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 20 Min

Resumen para apurados

  • A 20 años del crimen de la docente Beatriz Argañaraz en Tucumán, su familia la recuerda por su vocación docente mientras se mantienen los reclamos por el caso.
  • Betty creció en un hogar humilde y dedicó su vida a la enseñanza. Tras su desaparición en 2006, su ex pareja dio la alarma al no llegar al colegio donde trabajaba.
  • El caso dejó una huella profunda en la comunidad educativa tucumana, mientras su hermana Liliana mantiene la lucha incansable por recuperar sus restos.
Resumen generado con IA
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánItaliaVilla AlemEscuela Normal Juan Bautista AlberdiLiliana ArgañarazBeatriz Argañaraz
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Dos mujeres fueron imputadas por falsificar certificados médicos: cómo era la maniobra
1

Dos mujeres fueron imputadas por falsificar certificados médicos: cómo era la maniobra

Interna en el Ersept: Ingrid Lausberg desmiente diferencias con José Ascárate
2

Interna en el Ersept: Ingrid Lausberg desmiente diferencias con José Ascárate

Crimen de Érika Álvarez: por qué condenaron a tres años de prisión a uno de los encubridores
3

Crimen de Érika Álvarez: por qué condenaron a tres años de prisión a uno de los encubridores

Las sospechas sobre el edificio donde ocurrió la explosión: ¿estaba habilitado?
4

Las sospechas sobre el edificio donde ocurrió la explosión: ¿estaba habilitado?

¿Cuánto debe Tucumán y quiénes son los acreedores de la provincia?
5

¿Cuánto debe Tucumán y quiénes son los acreedores de la provincia?

Ranking notas premium
Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes
1

Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj
2

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj

Las sospechas sobre el edificio donde ocurrió la explosión: ¿estaba habilitado?
3

Las sospechas sobre el edificio donde ocurrió la explosión: ¿estaba habilitado?

Los nombres que ya están lanzados en la carrera para gobernador de Tucumán
4

Los nombres que ya están lanzados en la carrera para gobernador de Tucumán

Detienen a cuatro tucumanos acusados de lavar U$S14 millones del Comando Vermelho
5

Detienen a cuatro tucumanos acusados de lavar U$S14 millones del Comando Vermelho

Más Noticias
Crimen de Érika Álvarez: por qué condenaron a tres años de prisión a uno de los encubridores

Crimen de Érika Álvarez: por qué condenaron a tres años de prisión a uno de los encubridores

Horóscopo chino 2026: qué anticipa Ludovica Squirru para agosto y por qué será un mes de cambios

Horóscopo chino 2026: qué anticipa Ludovica Squirru para agosto y por qué será un mes de cambios

La última foto del helicóptero antes de la tragedia en San Juan: fue enviada minutos antes del accidente

La última foto del helicóptero antes de la tragedia en San Juan: fue enviada minutos antes del accidente

Qué le pasa a tu hígado si tomás café todos los días, según la ciencia

Qué le pasa a tu hígado si tomás café todos los días, según la ciencia

¿Cuánto debe Tucumán y quiénes son los acreedores de la provincia?

¿Cuánto debe Tucumán y quiénes son los acreedores de la provincia?

Interna en el Ersept: Ingrid Lausberg desmiente diferencias con José Ascárate

Interna en el Ersept: Ingrid Lausberg desmiente diferencias con José Ascárate

Martín Viola sobre la diputada Soledad Molinuevo: “le falta formación”

Martín Viola sobre la diputada Soledad Molinuevo: “le falta formación”

Las sospechas sobre el edificio donde ocurrió la explosión: ¿estaba habilitado?

Las sospechas sobre el edificio donde ocurrió la explosión: ¿estaba habilitado?

Comentarios