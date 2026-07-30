A 20 años del crimen de "Betty": la mujer que desde niña tenía alma de docente

Resumen para apurados
- A 20 años del crimen de la docente Beatriz Argañaraz en Tucumán, su familia la recuerda por su vocación docente mientras se mantienen los reclamos por el caso.
- Betty creció en un hogar humilde y dedicó su vida a la enseñanza. Tras su desaparición en 2006, su ex pareja dio la alarma al no llegar al colegio donde trabajaba.
- El caso dejó una huella profunda en la comunidad educativa tucumana, mientras su hermana Liliana mantiene la lucha incansable por recuperar sus restos.
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