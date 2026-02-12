Comando Vermelho: de la cárcel a generar terror en Sudamérica

El Comando Vermelho (CV) es una de las organizaciones criminales más antiguas y poderosas de Brasil. Surgió a comienzos de la década del 70 en la cárcel de Ilha Grande, en Río de Janeiro, donde presos comunes convivieron con detenidos políticos durante la dictadura militar. En un primer momento se conformó como un grupo con estructura interna definida que buscaba mejorar las condiciones de detención.