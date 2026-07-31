Fabricaban barcos en Italia, el hambre los trajo a Tucumán y el Valle de Pomán les dio el vino que soñaban

Ese espíritu emprendedor que aquel joven trajo desde Italia nunca se apagó. Ese mágico rincón catamarqueño, que alimentaba su inspiración, lo impulsó a construir su propia bodega en 1928. De ella surgió el Malveck (ya entonces la bodega ponía el nombre varietal en sus etiquetas, aunque con aquella grafía particular) que marcó el camino a sus sucesores. La impronta del fundador se mantuvo inalterable en cada integrante de la familia. Así, en 1968, la tercera generación decidió dar un salto y construir una nueva bodega en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, donde hoy la quinta generación continúa llevando adelante la empresa con la misma pasión, dedicación y entusiasmo con que lo vienen haciendo a lo largo de más de 100 años.