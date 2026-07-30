Seguridad

A 20 años del crimen de "Betty": un caso que hizo volar el fantasma de la intervención en Tucumán

La desaparición de “Betty” se registró antes de que se cumplieran seis meses del crimen de Paulina Lebbos. Un caso que movilizó a los funcionarios del gobierno de Néstor Kirchner.

EN LAS CALLES. Liliana Argañaraz encabezaba las marchas para reclamar por su hermana.
EN LAS CALLES. Liliana Argañaraz encabezaba las marchas para reclamar por su hermana.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 7 Min

Resumen para apurados

  • A 20 años del crimen de Beatriz Argañaraz en Tucumán, se recuerda el caso que conmocionó al país y puso al gobierno local bajo amenaza de intervención federal.
  • Ocurrida poco después del homicidio de Paulina Lebbos, la desaparición movilizó al gobierno nacional de Néstor Kirchner y desató multitudinarias marchas de reclamo.
  • El hecho marcó un hito en la historia judicial y política de Tucumán, exponiendo fallas de seguridad y tensiones entre la provincia y el Poder Ejecutivo Nacional.
Resumen generado con IA
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