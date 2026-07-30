A 20 años del crimen de "Betty": un caso que hizo volar el fantasma de la intervención en Tucumán

Resumen para apurados
- A 20 años del crimen de Beatriz Argañaraz en Tucumán, se recuerda el caso que conmocionó al país y puso al gobierno local bajo amenaza de intervención federal.
- Ocurrida poco después del homicidio de Paulina Lebbos, la desaparición movilizó al gobierno nacional de Néstor Kirchner y desató multitudinarias marchas de reclamo.
- El hecho marcó un hito en la historia judicial y política de Tucumán, exponiendo fallas de seguridad y tensiones entre la provincia y el Poder Ejecutivo Nacional.
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