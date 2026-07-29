Del control de las favelas al NOA: la expansión del Comando Vermelho
Nacida en una cárcel de Río de Janeiro hace más de 50 años, la organización criminal se transformó en una estructura transnacional que combina narcotráfico, tráfico de armas y lavado de activos. La investigación que se desarrolla en Tucumán es uno de los primeros indicios de su posible presencia en la región.
Resumen para apurados
- La Justicia investiga en Tucumán la posible presencia del Comando Vermelho, grupo criminal brasileño, para extender el narcotráfico y lavado de activos en el NOA argentino.
- Nacido en una cárcel de Río de Janeiro hace 50 años, el grupo evolucionó del dominio de favelas a una red transnacional mediante el tráfico de drogas, armas y finanzas ilícitas.
- La causa causa alerta en las autoridades regionales sobre la llegada del crimen organizado internacional, lo que demandará mayor control fronterizo y financiero en el país.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Comando Vermelho
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular
Ranking notas premium