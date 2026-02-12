Tucumanos habrían blanqueado U$S 14 millones para el Comando Vermelho

Este caso podría marcar un antes y un después en el NOA. Durante la pandemia, diferentes organizaciones que se dedican a luchar contra el crimen organizado, habían emitido advertencias que esta organización criminal podría haberse radicado en Bolivia. Si bien el vínculo detectado por la Justicia Federal se relaciona con un delito económico, la posibilidad de que una organización criminal tan poderosa como el Comando Vermelho opere en la región cobra cada vez más fuerza.