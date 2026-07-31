Guía rápida para entender FIFA Forward Enterprise, el proyecto que divide al fútbol mundial

8- La oposición creció y ya amenaza con fracturar al fútbol mundial: la resistencia dejó de ser una simple declaración política. Después de las primeras críticas, la UEFA endureció su postura y las 55 federaciones que la integran analizan no participar de las competiciones organizadas por la FIFA si el proyecto avanza sin modificaciones. La confederación europea considera que el ingreso de capitales privados compromete la gobernanza del fútbol y reclama un debate mucho más amplio antes de tomar cualquier decisión. En las últimas horas también aparecieron cuestionamientos desde otras confederaciones, lo que transformó la discusión en uno de los mayores conflictos institucionales de los últimos años.