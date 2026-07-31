Guía rápida para entender FIFA Forward Enterprise, el proyecto que divide al fútbol mundial
La FIFA quiere crear una empresa para administrar el negocio comercial de sus principales torneos y sumar inversores privados. Qué propone el plan, por qué la UEFA lo rechaza y qué puede pasar en los próximos meses.
Resumen para apurados
- Tras el Mundial, Gianni Infantino propuso crear FIFA Forward Enterprise para vender el 30% del negocio comercial de torneos globales y financiar federaciones de todo el mundo.
- El plan incluye fondos privados sin ceder decisiones deportivas, respaldado por JP Morgan. La UEFA rechazó la propuesta por vulnerar la gobernanza y falta de transparencia.
- Si el Consejo y las federaciones aprueban el proyecto, se repartirán más de 10.000 millones de dólares, reconfigurando la estructura económica del fútbol mundial a futuro.
La discusión ya dejó de ser una diferencia entre la FIFA y la UEFA para convertirse en una disputa que amenaza con fracturar al fútbol mundial. Mientras Gianni Infantino insiste en que nadie pretende "vender el fútbol" y defiende la creación de una nueva empresa para potenciar los ingresos comerciales, la UEFA endureció su postura y, junto con sus 55 federaciones miembro, amenaza con no participar en las competiciones organizadas por la FIFA si el proyecto avanza. En ese escenario, estas son las 10 claves para entender qué propone realmente la FIFA y por qué genera tanta resistencia.
1- La FIFA no se vende, pero sí quiere cambiar la forma de administrar su negocio: la primera aclaración es la más importante. Lo que está sobre la mesa no es una privatización de la FIFA ni tampoco la venta de la Copa del Mundo. El organismo seguirá siendo el dueño de sus competiciones y conservará todas las decisiones deportivas y reglamentarias. Lo que propone Infantino es crear una estructura diferente para gestionar el enorme negocio que generan los Mundiales. En otras palabras, separar la parte comercial de la deportiva.
2- El proyecto se llama FIFA Forward Enterprise: la nueva empresa llevaría el nombre de FIFA Forward Enterprise (FFE) y sería una subsidiaria de la FIFA. Allí se concentraría prácticamente todo el negocio comercial de las principales competencias organizadas por el organismo: el Mundial masculino, el femenino y el Mundial de Clubes. La FIFA seguiría siendo su controlante, mientras que la FFE se ocuparía exclusivamente de explotar esos activos comerciales.
3- ¿Qué administraría exactamente esa empresa? La FFE reuniría prácticamente todas las fuentes de ingresos que hoy generan los Mundiales (los derechos de televisión, los contratos de patrocinio, las licencias comerciales, la venta de entradas, los programas de hospitalidad, el merchandising y otros activos vinculados a las competiciones). Es decir, todo el negocio económico quedaría concentrado bajo una misma estructura.
4- ¿Dónde entran los inversores privados? La idea de la FIFA es vender entre un 20% y un 30% de esa nueva empresa a inversores estratégicos. Según las estimaciones publicadas por distintos medios, la valoración inicial rondaría los U$S 20.000 millones, por lo que la operación permitiría recaudar alrededor de U$S 4.000 millones para financiar nuevos programas de desarrollo.
5- Los inversores no podrían tomar decisiones deportivas: este es uno de los puntos sobre los que más insiste la FIFA para responder a las críticas. Aunque ingresen accionistas privados, estos no tendrían injerencia sobre la organización del fútbol. No decidirían el calendario internacional, las reglas del juego, las sedes de los torneos y los reglamentos ni ninguna cuestión deportiva. Todo eso seguiría siendo potestad exclusiva de la FIFA. Los privados participarían únicamente del negocio comercial de la empresa.
6- La FIFA promete repartir mucho más dinero entre las federaciones: el principal argumento de Infantino es económico. La FIFA sostiene que la incorporación de inversores permitirá multiplicar los recursos destinados al desarrollo del fútbol en todo el mundo. Según el organismo, si el proyecto recibe el respaldo de las 211 asociaciones miembro, se distribuirán más de U$S 10.000 millones hasta 2038 entre los distintos programas de desarrollo, una cifra que superaría ampliamente la inversión realizada durante los ciclos anteriores. Para la conducción de la FIFA, ese crecimiento representa el principal beneficio de la iniciativa.
7- El incentivo económico busca convencer a las 211 asociaciones: más allá del incremento general de los fondos, la FIFA también propone un programa extraordinario de financiamiento para las federaciones nacionales. El plan contempla que cada asociación pueda acceder a recursos adicionales para infraestructura, capacitación y proyectos de desarrollo, además del aumento previsto en el programa FIFA Forward. Para muchas federaciones pequeñas, esos fondos representan una oportunidad inédita de crecimiento y explican por qué Infantino apuesta a conseguir el respaldo de la mayoría de las asociaciones miembro.
8- La oposición creció y ya amenaza con fracturar al fútbol mundial: la resistencia dejó de ser una simple declaración política. Después de las primeras críticas, la UEFA endureció su postura y las 55 federaciones que la integran analizan no participar de las competiciones organizadas por la FIFA si el proyecto avanza sin modificaciones. La confederación europea considera que el ingreso de capitales privados compromete la gobernanza del fútbol y reclama un debate mucho más amplio antes de tomar cualquier decisión. En las últimas horas también aparecieron cuestionamientos desde otras confederaciones, lo que transformó la discusión en uno de los mayores conflictos institucionales de los últimos años.
9- Detrás del proyecto aparecen grandes jugadores financieros: según las publicaciones periodísticas citadas en las referencias, el banco JP Morgan participa como asesor financiero del proyecto. También aparece Thrive Capital, el fondo de inversión creado por Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump. Esos nombres explican por qué el proyecto rápidamente dejó de ser una discusión exclusivamente futbolística para transformarse también en un debate político y económico.
10- El proyecto sigue en discusión, pero el conflicto ya comenzó: aunque la FIFA insiste en que todavía no existe ninguna decisión definitiva y que el plan sólo avanzará si obtiene la aprobación de las asociaciones miembro, el debate ya escaló mucho más de lo previsto. El organismo ratificó que no pretende "vender el fútbol", defendió la creación de FIFA Forward Enterprise y aseguró que mantendrá el control absoluto sobre todas las decisiones deportivas. Sin embargo, la fuerte reacción de la UEFA convirtió una propuesta comercial en una disputa política que podría marcar el futuro del fútbol internacional durante los próximos meses.