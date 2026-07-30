A 20 años del crimen de "Betty": la desaparición de la maestra que movilizó a los tucumanos

Resumen para apurados
- El 31 de julio de 2006, la docente Beatriz Argañaraz fue asesinada en Tucumán por una disputa por la dirección escolar. A 20 años, el cuerpo aún no ha sido hallado.
- Desapareció el día de su asunción directiva. Tras romper protocolos de búsqueda, la fiscalía apuntó a Susana Acosta y Nélida Fernández por tensiones de celos laborales.
- El caso marcó un hito judicial en Tucumán al lograr esclarecerse a pesar de la ausencia del cuerpo, impactando en la agenda política y social de la provincia a dos décadas.
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