Seguridad

A 20 años del crimen de "Betty": la desaparición de la maestra que movilizó a los tucumanos

El 31 de julio de 2006, Ángela Beatriz Argañaraz fue asesinada en un departamento de la capital tucumana. Uno de los casos más importantes de la historia criminal de Tucumán

LAS ACUSADAS. Nélida Fernández y Susana Acosta cuestionan a los gritos el accionar de la Justicia.
LAS ACUSADAS. Nélida Fernández y Susana Acosta cuestionan a los gritos el accionar de la Justicia.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 32 Min

Resumen para apurados

  • El 31 de julio de 2006, la docente Beatriz Argañaraz fue asesinada en Tucumán por una disputa por la dirección escolar. A 20 años, el cuerpo aún no ha sido hallado.
  • Desapareció el día de su asunción directiva. Tras romper protocolos de búsqueda, la fiscalía apuntó a Susana Acosta y Nélida Fernández por tensiones de celos laborales.
  • El caso marcó un hito judicial en Tucumán al lograr esclarecerse a pesar de la ausencia del cuerpo, impactando en la agenda política y social de la provincia a dos décadas.
Resumen generado con IA
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