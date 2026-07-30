SociedadActualidad

Explosión en Monteagudo al 100: aseguran que el edificio nunca obtuvo el certificado final de obra

Después del siniestro que terminó con la vida de Jonathan Stisman, la Municipalidad notificó a la administración del edificio sobre las condiciones que deberá cumplir para volver a ser habilitado.

Lucía Lozano
Por Lucía Lozano Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un hombre murió y los vecinos de Monteagudo 120 continúan evacuados y sin luz tras una explosión sucedida hace dos días en el tercer piso del edificio.
  • Defensa Civil descartó daño estructural, aunque tres departamentos sufrieron graves destrozos. Los residentes fueron alojados temporalmente en hoteles o casas familiares.
  • Mientras la investigación continúa y se busca restablecer los servicios, la inmobiliaria evalúa reubicar a los inquilinos si la rehabilitación del inmueble se demora.
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