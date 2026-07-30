Explosión en Monteagudo al 100: aseguran que el edificio nunca obtuvo el certificado final de obra
Resumen para apurados
- Un hombre murió y los vecinos de Monteagudo 120 continúan evacuados y sin luz tras una explosión sucedida hace dos días en el tercer piso del edificio.
- Defensa Civil descartó daño estructural, aunque tres departamentos sufrieron graves destrozos. Los residentes fueron alojados temporalmente en hoteles o casas familiares.
- Mientras la investigación continúa y se busca restablecer los servicios, la inmobiliaria evalúa reubicar a los inquilinos si la rehabilitación del inmueble se demora.
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