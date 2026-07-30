Juicio oral

La muerte de Paulina Lebbos: Virginia Mercado, acusada de encubrimiento, no declaró, pero los testigos avalaron sus dichos

El lunes se sabrá si la mejor amiga de la joven asesinada en 2006 es condenada o absuelta por la Justicia.

El juez Romero Lascano escucha, mientras Virginia Mercado aparece vía zoom a su derecha.
El juez Romero Lascano escucha, mientras Virginia Mercado aparece vía zoom a su derecha.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • En Tucumán, Virginia Mercado se abstuvo de declarar en el juicio oral por el encubrimiento del asesinato de Paulina Lebbos en 2006, mientras los testigos avalaron su versión.
  • La acusada presenció la audiencia por Zoom ante el juez Romero Lascano. El proceso analiza su presunta responsabilidad en el ocultamiento de datos tras el homicidio.
  • La Justicia tucumana definirá este lunes si condena o absuelve a Mercado, definiendo un nuevo capítulo en una emblemática causa judicial que lleva casi dos décadas.
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