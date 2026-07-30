La muerte de Paulina Lebbos: Virginia Mercado, acusada de encubrimiento, no declaró, pero los testigos avalaron sus dichos

Resumen para apurados
- En Tucumán, Virginia Mercado se abstuvo de declarar en el juicio oral por el encubrimiento del asesinato de Paulina Lebbos en 2006, mientras los testigos avalaron su versión.
- La acusada presenció la audiencia por Zoom ante el juez Romero Lascano. El proceso analiza su presunta responsabilidad en el ocultamiento de datos tras el homicidio.
- La Justicia tucumana definirá este lunes si condena o absuelve a Mercado, definiendo un nuevo capítulo en una emblemática causa judicial que lleva casi dos décadas.
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Temas Organización de las Naciones UnidasPoder Judicial de TucumánPaulina LebbosAlberto LebbosFacultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán
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