El director artístico de Lali Espósito brindará una charla especial

El disertante es primo hermano de Lali Espósito, y está a cargo de la dirección artística del proyecto conceptual y narrativo de sus shows. Formado como director audiovisual, editor y productor, tiene más de 10 años de trayectoria en la industria. Comenzó su carrera en televisión y de allí pasó a las producciones para espectáculos en vivo. Se especializó en la realización de videoclips, documentales, álbumes visuales y contenidos para algunos de los artistas más destacados de Latinoamérica como Fito Páez, David Lebón, Conociendo Rusia, Duki, Peces Raros, Luck Ra, Nicki Nicole, Dante Spinetta, Mau y Ricky, Ricardo Montaner, Residente, Coti, Camilo y Bandalos Chinos, entre otros. Su trabajo ha sido distinguido con los premios Gardel al Mejor Videoclip Corto y al Mejor Video Pop y el BAMV al Mejor Videoclip Largo. Es docente en la Universidad Nacional de Lanús, FUC Lab e IN-EDIT México.