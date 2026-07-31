EspectáculosPRIMOS HERMANOS

El director artístico de Lali Espósito brindará una charla especial

Lautaro Espósito hablará sobre “La música como mensaje audiovisual” en la sala Hynes O’Connor.

Lautaro Espósito.
Lautaro Espósito.
Hace 7 Hs

Como parte de las actividades de formación del Festival Tucumán Cine Gerardo Vallejo, esta tarde a las 18 y en la sala Hynes O’Connor del Ente Cultural (San Martín 251), Lautaro Espósito dictará la charla “La música como mensaje audiovisual”, con acceso libre y gratuito, en una propuesta orientada a estudiantes, realizadores, músicos y público interesado en el vínculo entre el sonido y el lenguaje cinematográfico.

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El disertante es primo hermano de Lali Espósito, y está a cargo de la dirección artística del proyecto conceptual y narrativo de sus shows. Formado como director audiovisual, editor y productor, tiene más de 10 años de trayectoria en la industria. Comenzó su carrera en televisión y de allí pasó a las producciones para espectáculos en vivo. Se especializó en la realización de videoclips, documentales, álbumes visuales y contenidos para algunos de los artistas más destacados de Latinoamérica como Fito Páez, David Lebón, Conociendo Rusia, Duki, Peces Raros, Luck Ra, Nicki Nicole, Dante Spinetta, Mau y Ricky, Ricardo Montaner, Residente, Coti, Camilo y Bandalos Chinos, entre otros. Su trabajo ha sido distinguido con los premios Gardel al Mejor Videoclip Corto y al Mejor Video Pop y el BAMV al Mejor Videoclip Largo. Es docente en la Universidad Nacional de Lanús, FUC Lab e IN-EDIT México.

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