Seguridad

El perfil de Alves de Sousa, el “cerebro” financiero del grupo brasileño

Los investigadores sostienen que no era un jefe operativo del narcotráfico, sino un especialista en introducir en el circuito legal las ganancias obtenidas por la banda.

EL PRÓFUGO. Marcelo Clayton Alves de Souza vivía en un country del Nordelta, en Buenos Aires.
EL PRÓFUGO. Marcelo Clayton Alves de Souza vivía en un country del Nordelta, en Buenos Aires.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La policía investiga a Marcelo Alves de Sousa, prófugo en Buenos Aires, acusado de ser el cerebro financiero dedicado al lavado de dinero del grupo brasileño Comando Vermelho.
  • El sospechoso residía en un barrio privado de Nordelta. Según la investigación, no operaba en el narcotráfico directo, sino introduciendo ganancias ilícitas al circuito legal.
  • El caso evidencia cómo grupos criminales internacionales utilizan la estructura financiera argentina para blanquear activos, lo que impulsará mayor control en la región.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánBuenos AiresRepública ArgentinaComando Vermelho
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Murió el hombre que estaba internado por la explosión del edificio de Monteagudo al 100
1

Murió el hombre que estaba internado por la explosión del edificio de Monteagudo al 100

Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes
2

Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes

Lisandro Catalán: “No tengo dudas de que Milei será reelecto y en Tucumán daremos batalla contra los acoples”
3

Lisandro Catalán: “No tengo dudas de que Milei será reelecto y en Tucumán daremos batalla contra los acoples”

Tras la explosión en Monteagudo 120, investigan si todo estaba en regla en el edificio
4

Tras la explosión en Monteagudo 120, investigan si todo estaba en regla en el edificio

Tragedia en las Cataratas del Iguazú: por las crecidas volcó una lancha y murió un turista
5

Tragedia en las Cataratas del Iguazú: por las crecidas volcó una lancha y murió un turista

Ranking notas premium
Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes
1

Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes

Cómo evitar que vacíen tu billetera virtual: las medidas clave que recomiendan los especialistas
2

Cómo evitar que vacíen tu billetera virtual: las medidas clave que recomiendan los especialistas

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj
3

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj

La batalla por las tierras fiscales entró en una nueva etapa
4

La batalla por las tierras fiscales entró en una nueva etapa

Proponen refuncionalizar el complejo deportivo Nicolás Avellaneda: qué actividades se podrían hacer
5

Proponen refuncionalizar el complejo deportivo Nicolás Avellaneda: qué actividades se podrían hacer

Más Noticias
Acusaron a cinco policías de quedarse con $1,5 millones durante un allanamiento

Acusaron a cinco policías de quedarse con $1,5 millones durante un allanamiento

Condenan a tres años de prisión efectiva a un imputado por encubrir el femicidio de Érika Antonella Álvarez

Condenan a tres años de prisión efectiva a un imputado por encubrir el femicidio de Érika Antonella Álvarez

Lisandro Catalán: “No tengo dudas de que Milei será reelecto y en Tucumán daremos batalla contra los acoples”

Lisandro Catalán: “No tengo dudas de que Milei será reelecto y en Tucumán daremos batalla contra los acoples”

Horóscopo chino: por qué agosto de 2026 será el mes más poderoso del año, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: por qué agosto de 2026 será el mes más poderoso del año, según Ludovica Squirru

Tras la explosión en Monteagudo 120, investigan si todo estaba en regla en el edificio

Tras la explosión en Monteagudo 120, investigan si todo estaba en regla en el edificio

A 15 años del crimen de las francesas en Salta: las irregularidades que aún impiden que se sepa la verdad

A 15 años del crimen de las francesas en Salta: las irregularidades que aún impiden que se sepa la verdad

Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes

Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes

Murió el hombre que estaba internado por la explosión del edificio de Monteagudo al 100

Murió el hombre que estaba internado por la explosión del edificio de Monteagudo al 100

Comentarios