El perfil de Alves de Sousa, el “cerebro” financiero del grupo brasileño

Resumen para apurados
- La policía investiga a Marcelo Alves de Sousa, prófugo en Buenos Aires, acusado de ser el cerebro financiero dedicado al lavado de dinero del grupo brasileño Comando Vermelho.
- El sospechoso residía en un barrio privado de Nordelta. Según la investigación, no operaba en el narcotráfico directo, sino introduciendo ganancias ilícitas al circuito legal.
- El caso evidencia cómo grupos criminales internacionales utilizan la estructura financiera argentina para blanquear activos, lo que impulsará mayor control en la región.
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