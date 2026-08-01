Digesto Jurídico: se reducen las leyes generales de Tucumán a unas 1.150

Cifras y cambios

La nueva consolidación no se limitó a las 103 leyes aprobadas durante el año pasado. El trabajo técnico alcanzó un universo de 3.016 normas, integrado por 2.958 leyes, 19 decretos-ley y 39 decretos de necesidad y urgencia (DNU). Tras ese análisis, el Digesto quedará conformado por 1.148 leyes generales vigentes (ya se había reducido de 4.600 a unas 1.500 generales), mientras que las restantes 1.638 normas corresponden a leyes particulares, como las de expropiación, que mantienen su vigencia pero no integran el cuerpo de legislación general.