El Digesto Jurídico provincial quedó a una firma de la promulgación

Antes de pasar al Ejecutivo, Acevedo firmó la nota de elevación. De casi 4.100 leyes, se consolidaron 2.843: 1.140 son normas generales.

Miguel Acevedo Miguel Acevedo
Hace 3 Hs

En su último día como dente de la Legislatura, el vicegobernador, Miguel Acevedo, firmó la comunicación oficial al Poder Ejecutivo del Digesto Jurídico de la provincia, completando así una de las etapas más relevantes de este proceso histórico de depuración normativa. “Fue un trabajo inmenso en el que participaron todos los legisladores, las comisiones y el personal de la Cámara. tengo que agradecer muchísimo el empeño y la responsabilidad que han puesto”, expresó en diálogo con LA GACETA.

Del universo analizado de 4.099 normas (leyes, decretos de necesidad y urgencia y decretos ley), el Digesto consolidó 2.843 leyes vigentes, de las cuales 1.140 son leyes generales. Asimismo, se integraron 202 leyes consolidadas y un DNU, y quedaron registradas como vigentes 35 DNU y 19 decretos ley. El resto corresponde a disposiciones caducas o derogadas, lo que representa una depuración normativa que otorga mayor claridad al ciudadano.

Temas que ya caducaron

Acevedo mencionó que hay normas que están están susceptibles de ser eliminadas ya que están referidas a expropiaciones o a temas que ya caducaron. “Hay que trabajar coordinadamente con el Poder Ejecutivo en esa materia. Vamos a profundizar el trabajo”, dijo. Explicó que en esta depuración se incorporará una herramienta de inteligencia artificial por un convenio con la UNT, para tener una accesibilidad más sencilla y con lenguaje cotidiano.

Debido a la licencia de un mes del gobernador, Osvaldo Jaldo, el propio vicegobernador promulgará el trabajo que encaró la comisión de Digesto Jurídico y Modernización Legislativa, que preside Carolina Vargas Aignasse. También forman parte de este grupo los legisladores Javier Noguera, Roque Tobías Álvarez, Walter Berarducci, Alberto Olea y Rodolfo Ocaranza.

Tras la sanción del Digesto Jurídico, Miguel Acevedo apura la reforma electoral en la Legislatura

“Lo más importante a tener en cuenta es que, del universo de 4.600 leyes analizadas, aproximadamente mil leyes generales rigen hoy en la provincia, y el resto son leyes no generales, como las expropiaciones, lo cual implica una depuración muy importante para darle claridad al ciudadano”, dijo la ex ministra.

Berarducci, en tanto, expresó: “El balance es altamente positivo en lo personal, pero sobre todo en lo institucional. El Poder Legislativo dio un paso clave para darle a la ciudadanía claridad, transparencia y accesibilidad a las normas vigentes. Es un alto impacto institucional, no solamente para el Poder Legislativo, sino para toda la ciudadanía”.

