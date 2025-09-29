El Digesto Jurídico provincial quedó a una firma de la promulgación

En su último día como dente de la Legislatura, el vicegobernador, Miguel Acevedo, firmó la comunicación oficial al Poder Ejecutivo del Digesto Jurídico de la provincia, completando así una de las etapas más relevantes de este proceso histórico de depuración normativa. “Fue un trabajo inmenso en el que participaron todos los legisladores, las comisiones y el personal de la Cámara. tengo que agradecer muchísimo el empeño y la responsabilidad que han puesto”, expresó en diálogo con LA GACETA.