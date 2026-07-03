Digesto Jurídico: en la Legislatura revisaron más de 100 leyes y preparan otra actualización

La presentación del trabajo se realizó en el tercer piso del palacio espejado, en una reunión ampliada de la comisión de Digesto Jurídico y Modernización Legislativa. El acto estuvo encabezado por el vicegobernador Miguel Acevedo, quien destacó que el trabajo brinda calidad institucional. “Queríamos leyes que impacten en la sociedad, y créanme que este digesto impacta en la sociedad. Porque es un ordenamiento; es poner blanco sobre negro; es tener claro cuáles son las leyes que nos rigen”, expuso antes de retirarse para participar del acto de inicio de obras del Acueducto de Vipos.