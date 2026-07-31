La Junta Electoral confirmó el cronograma para las elecciones provinciales del 9 de mayo

A través de la Resolución N° 11/2026, avalada por el presidente del organismo, Daniel Leiva, y los vocales Edmundo Jesús Jiménez y Washington Héctor Navarro Dávila, con la certificación del secretario Edgardo Darío Almaraz, la autoridad electoral aprobó las pautas operativas con vistas a las elecciones 2027. Esta disposición administrativa responde a los Decretos N° 1688/14 y N° 1718/14 emitidos a finales de julio de 2026 por el Ministerio de Gobierno y Justicia, amparándose en la Ley N° 7876, la Ley N° 5454, la Ley N° 6450 y la Ley N° 9977.