Política

La Junta Electoral confirmó el cronograma para las elecciones provinciales del 9 de mayo

El plazo para la presentación de candidatos vencerá el 9 de abril y se dará comienzo a la campaña. ¿Qué se elige el próximo año?

A LAS URNAS. Los tucumanos deberán elegir gobernador, intendentes, legisladores y jefes comunales el domingo 9 de mayo de 2027.
A LAS URNAS. Los tucumanos deberán elegir gobernador, intendentes, legisladores y jefes comunales el domingo 9 de mayo de 2027. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Junta Electoral de Tucumán confirmó el cronograma para las elecciones provinciales del 9 de mayo de 2027, tras la convocatoria formal del Poder Ejecutivo local.
  • Mediante la Resolución 11/2026, se fijaron plazos clave como el cierre de alianzas el 1 de marzo y la presentación de candidaturas el 9 de abril, cuando iniciará la campaña.
  • El marco regulatorio ordena el escenario político tucumano para renovar autoridades ejecutivas, legislativas y municipales, garantizando la transparencia del proceso.
Resumen generado con IA

Luego de que el Poder Ejecutivo formalizara la convocatoria para el próximo 9 de mayo de 2027, la Junta Electoral Provincial dejó establecido el marco regulatorio y organizativo que ordenará todo el proceso comicial, por lo que Tucumán ya conoce, formalmente, el cronograma para acudir a las urnas el próximo año.

A través de la Resolución N° 11/2026, avalada por el presidente del organismo, Daniel Leiva, y los vocales Edmundo Jesús Jiménez y Washington Héctor Navarro Dávila, con la certificación del secretario Edgardo Darío Almaraz, la autoridad electoral aprobó las pautas operativas con vistas a las elecciones 2027. Esta disposición administrativa responde a los Decretos N° 1688/14 y N° 1718/14 emitidos a finales de julio de 2026 por el Ministerio de Gobierno y Justicia, amparándose en la Ley N° 7876, la Ley N° 5454, la Ley N° 6450 y la Ley N° 9977.

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Durante la jornada electoral, los tucumanos elegirán a sus representantes para los cargos de gobernador, vicegobernador, legisladores provinciales (titulares y suplentes), intendentes, concejales y comisionados comunales en todo el territorio provincial.

Por otra parte, la resolución estipula los criterios para la confección del registro de electores, el cual tomará como base el Padrón Electoral Nacional, incluyendo además los padrones de extranjeros y de personas procesadas bajo prisión preventiva. En sintonía con la normativa vigente, la Junta Electoral ratificó que serán incorporados de manera colectiva aquellos jóvenes que cumplan los 16 años de edad hasta el mismo día del acto eleccionario.

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Cronograma electoral definido por la JEP: los puntos más importantes

2026

10/11: cierre del registro de electores y del registro de electores extranjeros. Fecha límite para que los partidos estén reconocidos y tengan personería jurídico-política.

2027

3/2: exhibición de los padrones provisorios de electores generales y extranjeros.

1/3: a las 12 vence el plazo para la presentación de Frentes y alianzas electorales.

10/3: vence el plazo para que las agrupaciones políticas realicen las elecciones internas cerradas.

18/3: exhibición de los padrones definitivos de electores generales y de extranjeros.

ESCRUTINIO DEFINITIVO. El martes 11 de mayo vencerá el plazo para protestar el funcionamiento de las mesas y se dará inicio al conteo final de los votos. ESCRUTINIO DEFINITIVO. El martes 11 de mayo vencerá el plazo para protestar el funcionamiento de las mesas y se dará inicio al conteo final de los votos. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO

29/3: a las 20 cierran los reclamos a los padrones definitivos.

1/4: designación de autoridades de mesa.

9/4: vence el plazo para registrar las listas de candidatos oficializados y para la presentación de acuerdos sobre acoples de las agrupaciones partidarias. Comienzo de la campaña electoral y se habilita la publicidad en medios de comunicación, junto con la prohibición de actos inaugurales de obras públicas.

12/4: a las 20 vence el plazo para impugnar candidatos.

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15/4: a las 20 se dicta resolución sobre los candidatos oficializados.

19/4: a las 20 se cierra la presentación de modelos de boletas de sufragio.

27/4: hasta las 12 se podrán presentar los votos testigos y mazos de boletas de sufragio.

4/5: fecha final para la designación de fiscales generales ante la JEP.

6/5: remisión de urnas, útiles y material electoral.

7/5: a las 8 cierra la campaña electoral y comienza la prohibición de proselitismo y encuestas. Inicio de la veda electoral.

9/5: Elecciones Generales y se prohibe la publicación y difusión de encuestas y proyecciones sobre el resultado entre las 8 y las 21.

11/5: a las 18 vence el plazo para presentar protestas sobre el funcionamiento de las mesas de votación y, desde ese momento, comienzará el escrutinio definitivo.

Cronograma electoral 2027

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