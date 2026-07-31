Una densa niebla cubrió el amanecer en la ciudad y hay cuatro vuelos demorados

Resumen para apurados
- Una densa neblina redujo la visibilidad a 200 metros en Tucumán este viernes 31 de agosto debido a un alto nivel de humedad del 95% durante la mañana.
- El fenómeno comenzó por la noche y persistió a la mañana con 14 °C de sensación térmica y elevada nubosidad, afectando el tránsito en la capital provincial.
- El SMN prevé un ascenso térmico hasta los 25 °C en los próximos días, previo al ingreso de un frente inestable el miércoles que bajará las máximas a 18 °C.
La capital tucumana se cubrió anoche con una densa neblina que persistió durante las primeras horas del viernes, reduciendo a pocos metros la visibilidad en muchos puntos de la ciudad. El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con nubosidad variable y un marcado ascenso de la temperatura por la tarde. Estas condiciones climáticas provocaron la demora de los dos primeros vuelos que debían aterrizar en el aeropuerto Benjamín Matienzo y, por consiguiente, de los dos servicios que debían partir hacia Aeroparque.
La mañana comenzó con una sensación térmica de 14 °C, mientras que la mínima fue 15 °C. La humedad rondó el 95% y la nubosidad superior al 85%. La neblina redujo la visibilidad a poco más de 200 metros en las afueras de la ciudad.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica el descenso de la nubosidad y hacia el mediodía se espera una temperatura de al menos 22 °C. Los vientos serán moderados desde el noroeste y la humedad se mantendría por encima del 65%.
Durante la siesta y la tarde se alcanzarían los 26 °C pronosticados como máxima, mientras que la sensación térmica rozaría los 28 °C. La nubosidad descenderá hasta el 20% mientras que la humedad no bajará del 60%.
Hacia la noche el cielo podría despejarse parcialmente y la temperatura se contraerá hasta los 19 °C. La humedad llegará al 75% y los vientos serán moderados desde el sector noroeste.
¿Cómo estará el tiempo en Tucumán este fin de semana?
El SMN pronostica para el sábado y el domingo jornadas con condiciones climáticas similares, con mínimas de de 13 °C y 15 °C, mientras que las máximas superarán los 24 °C.
Vuelos demorados en el Benjamín Matienzo
De acuerdo con la información suministrada en la web de Aeropuertos 2000, se encuentran demorados los dos primeros vuelos que debían aterrizar hoy en el aeropuerto Benjamín Matienzo y esto provocó que se postergaran las partidas de otros dos servicios, que debían regresar al Aeroparque Jorge Newbery.
Los dos primeros son los vuelos AR 1468 y AR 1470, de Aerolíneas Argentinas, que debían arribar a la terminal tucumana a las 7.15 y 8.30. Por ese motivo, en las pizarras de AA2000 los servicios AR 1469 y AR 1471, que tenían previsto despegar hacia la Ciudad de Buenos Aires a las 7.45 y 9.20, fueron reprogramados para las 10.25 y 11, respectivamente.