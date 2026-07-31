Una densa niebla cubrió el amanecer en la ciudad y hay cuatro vuelos demorados

La capital tucumana se cubrió anoche con una densa neblina que persistió durante las primeras horas del viernes, reduciendo a pocos metros la visibilidad en muchos puntos de la ciudad. El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con nubosidad variable y un marcado ascenso de la temperatura por la tarde. Estas condiciones climáticas provocaron la demora de los dos primeros vuelos que debían aterrizar en el aeropuerto Benjamín Matienzo y, por consiguiente, de los dos servicios que debían partir hacia Aeroparque.