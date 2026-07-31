“Si ofrecen cinco millones, lo llevo yo al aeropuerto”: Falcioni explicó por qué Laméndola no viajó con Atlético Tucumán

La ausencia de Nicolás Laméndola en la delegación de Atlético Tucumán que viajó a Santiago del Estero no pasó inadvertida. En medio de las negociaciones por su posible transferencia a Newell’s, Julio César Falcioni decidió dejarlo fuera del partido frente a Central Córdoba y, luego del triunfo por 2-0, explicó con contundencia los motivos de su determinación.
“Estuvimos conversando con él durante toda la semana. La decisión fue exclusivamente mía. Las decisiones generalmente las tomo yo y, si no puedo tomarlas, me voy a mi casa”, afirmó el entrenador en conferencia de prensa.
Por qué Laméndola no viajó a Santiago del Estero
Según explicó Falcioni, el extremo se entrenó con normalidad, pero las conversaciones sobre su futuro afectaron su preparación para el encuentro. El DT entendió que no estaba en condiciones de afrontar un partido importante mientras permanecía pendiente de las llamadas y de una negociación que todavía no tenía una resolución definitiva.
“Estuvo toda la semana con trámites, con la posibilidad de irse y con el teléfono en la oreja porque lo llamaban de un lado y del otro. Me parecía que no tenía la concentración que necesita un jugador para formar parte del equipo”, señaló.
El entrenador también negó haber recibido presiones para incluirlo o excluirlo de la convocatoria. “No acepto presiones; ya estoy bastante grande para eso. Nadie me dijo que tenía que traerlo o dejarlo afuera. Quise que pudiera definir su futuro con tranquilidad, ya fuera con nosotros o en otro club”, remarcó.
En lugar de Laméndola, Falcioni decidió darle una oportunidad a Ramiro Ruiz Rodríguez, que fue titular en el estadio Madre de Ciudades y tuvo una actuación destacada.
“Cuando un jugador atraviesa una situación de este tipo, uno tiene que recurrir a la experiencia. Por eso decidí darle la oportunidad a Ramiro, que lo hizo muy bien”, explicó.
Falcioni quiere que Laméndola continúe en Atlético Tucumán
Más allá de la ausencia, el técnico dejó en claro que pretende seguir contando con Laméndola. Su postura está relacionada tanto con las necesidades deportivas del plantel como con las condiciones económicas de la posible transferencia.
“La negociación no iba a solucionarle demasiados problemas al club. No era una cifra importante. Podía servir para pagar un mes de sueldo, pero después nosotros teníamos que salir a buscar otro jugador y reinvertir ese dinero”, sostuvo.
Falcioni incluso apeló a una comparación directa para dejar clara su opinión sobre la propuesta recibida.
“Si me decís que ofrecen cinco millones de dólares, lo llevo yo hasta el aeropuerto. Pero por el dinero que ofrecían, no tenía sentido desprendernos de él y después tener que buscar un reemplazante”, expresó.
“Es un chico tucumano que todavía puede triunfar”
El entrenador considera que el extremo todavía tiene margen para destacarse con la camiseta del “Decano”. Además, valoró su comportamiento y remarcó que no quiere perder a un jugador importante sin contar con una alternativa de jerarquía.
“Es un chico tucumano que todavía puede triunfar en Atlético. Es un hombre, ya sabe que esto no es una prueba y es un jugador disciplinado. Por eso quiero que se quede”, aseguró.
Falcioni también destacó que mantiene una relación cercana con el futbolista y que intentará aconsejarlo ante la incertidumbre sobre su futuro.
“Siempre quiero lo mejor para los jugadores: que puedan desarrollarse, que les vaya bien y que ganen mucho dinero. Pero considero que, en este caso, lo mejor es que se quede con nosotros”, indicó.
Qué pasará con Laméndola después del cierre del mercado
Con el cierre del libro de pases, Falcioni espera que la situación se normalice y que Laméndola vuelva a enfocarse exclusivamente en Atlético Tucumán.
“Terminarán las llamadas, las presiones y todas estas situaciones. Después volverá a entrenarse normalmente con nosotros, como lo hizo todos los días, porque es un jugador que necesitamos”, afirmó.
El DT insistió en que cuenta con un plantel corto y que perder al extremo obligaría al club a salir rápidamente al mercado para buscar un reemplazante.
“Yo necesito que los 23 o 24 jugadores que viajan estén enfocados en la misma situación. Era lógico que Nicolás no lo estuviera porque le estaban moviendo el piso y lo llamaban cada diez minutos”, explicó.
Por eso, la intención del cuerpo técnico es recuperarlo desde lo futbolístico y aprovechar su potencial durante el resto de la temporada.
“Ojalá tenga oportunidades de jugar, pueda hacer un par de goles y llegue valorizado a fin de año. Es un jugador que necesitamos”, concluyó.