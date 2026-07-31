“Si ofrecen cinco millones, lo llevo yo al aeropuerto”: Falcioni explicó por qué Laméndola no viajó con Atlético Tucumán

Por qué Laméndola no viajó a Santiago del Estero

Según explicó Falcioni, el extremo se entrenó con normalidad, pero las conversaciones sobre su futuro afectaron su preparación para el encuentro. El DT entendió que no estaba en condiciones de afrontar un partido importante mientras permanecía pendiente de las llamadas y de una negociación que todavía no tenía una resolución definitiva.