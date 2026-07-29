Martín Viola salió al cruce de Soledad Molinuevo por las elecciones: "El problema no es la fecha, es el miedo a lo que puedan decir las urnas"

La decisión del gobernador Osvaldo Jaldo de convocar a elecciones provinciales para el 9 de mayo de 2027 continúa generando repercusiones en el escenario político tucumano. Luego de las críticas formuladas por la diputada nacional de La Libertad Avanza, Soledad Molinuevo, el secretario de Energía y Servicios Públicos, Martín Viola, salió a responderle con un duro mensaje publicado en su cuenta de X.