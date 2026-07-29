Martín Viola salió al cruce de Soledad Molinuevo por las elecciones: "El problema no es la fecha, es el miedo a lo que puedan decir las urnas"
El secretario de Energía y Servicios Públicos respondió a las críticas de la diputada nacional de La Libertad Avanza por el adelantamiento de las elecciones provinciales.
Resumen para apurados
- El secretario Martín Viola criticó a la diputada Soledad Molinuevo tras sus cuestionamientos al adelantamiento de las elecciones en Tucumán para el 9 de mayo de 2027.
- Molinuevo acusó a Jaldo de actuar de forma arbitraria e iniciar la campaña. Viola defendió la validez constitucional de la medida y argumentó que la oposición teme al resultado.
- El adelantamiento del calendario electoral acelera la disputa política en la provincia y obliga a las fuerzas opositoras a reorganizar sus estrategias de cara a 2027.
La decisión del gobernador Osvaldo Jaldo de convocar a elecciones provinciales para el 9 de mayo de 2027 continúa generando repercusiones en el escenario político tucumano. Luego de las críticas formuladas por la diputada nacional de La Libertad Avanza, Soledad Molinuevo, el secretario de Energía y Servicios Públicos, Martín Viola, salió a responderle con un duro mensaje publicado en su cuenta de X.
"Lo de Soledad Molinuevo ya no es una diferencia política; es un problema de formación jurídica. Y siendo abogada, resulta todavía más grave", escribió el funcionario provincial.
Viola cuestionó especialmente una de las expresiones de la legisladora, quien había afirmado que "este gobernador nos tiene acostumbrados a hacer lo que le da la gana". Frente a esa declaración, sostuvo: "Decir que el Gobernador 'hace lo que le da la gana' demuestra más desconocimiento jurídico que convicción política".
En su publicación, el secretario defendió la legalidad de la convocatoria electoral y afirmó que la medida se encuentra contemplada por la Constitución. "La convocatoria a elecciones es una facultad constitucional del Poder Ejecutivo y se ajusta al cronograma histórico de Tucumán", expresó.
Además, cerró su mensaje con una definición política sobre el debate en torno al adelantamiento de los comicios: "El problema no es la fecha: el problema es el miedo a lo que puedan decir las urnas".
Lo de @SoleMolinuevo ya no es una diferencia polÃtica; es un problema de formaciÃ³n jurÃdica. Y siendo abogada, resulta todavÃa mÃ¡s grave.— MartÃn Viola (@martinsviola83) July 29, 2026
Decir que el Gobernador "hace lo que le da la gana" demuestra mÃ¡s desconocimiento jurÃdico que convicciÃ³n polÃtica.
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Las críticas de Molinuevo
Las declaraciones de Viola fueron una respuesta directa a los cuestionamientos que Molinuevo había realizado durante una entrevista con LG Play, luego de que el Gobierno oficializara mediante decreto la convocatoria a elecciones provinciales para el 9 de mayo de 2027.
La diputada sostuvo que la decisión no la sorprendió, aunque sí la rapidez con la que fue formalizada. "La verdad que no me llamó la atención. Había rumores ya de que se iban a adelantar, pero no nos esperábamos que sea oficializado tan rápido", afirmó.
También apuntó contra Jaldo al sostener que "este gobernador nos tiene acostumbrados a hacer lo que le da la gana, así que la verdad que no me extraña".
Según la legisladora libertaria, el cambio del calendario responde a una estrategia política y no a una decisión institucional. En ese sentido, cuestionó que el Gobierno provincial no haya explicado cuáles serían los beneficios concretos del adelantamiento para los tucumanos.
"Cuando un gobernador cambia un calendario electoral tiene la obligación de explicarle a los tucumanos cuáles son los beneficios para ellos. Y eso no ocurrió", planteó.
Molinuevo también consideró que, con la firma del decreto de convocatoria, Jaldo ya ingresó formalmente en la carrera electoral.
"El decreto está, la decisión está tomada, así que puede decirse que ya el gobernador está en campaña", afirmó. Incluso, cuestionó el tiempo que, a su criterio, el mandatario destinará a la actividad política durante el proceso electoral.
"Creo que debería estar más en el rol de gobernador, que es lo que es, que en el de candidato", señaló.
Por último, sostuvo que el adelantamiento obliga a la oposición a reorganizar su estrategia, aunque aclaró que La Libertad Avanza no modificará sus tiempos para definir candidaturas.
"No vamos a dejarnos apurar en nuestros tiempos por lo que haya decidido el oficialismo provincial", aseguró. Según explicó, el objetivo del espacio es avanzar con "un armado prolijo y serio".