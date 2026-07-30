De cara a las elecciones, Campero acusó a Pelli y a Catalán de falsear sus domicilios: “No viven en Yerba Buena”
Resumen para apurados
- De cara a las elecciones en Tucumán, el diputado Mariano Campero acusó a los libertarios Pelli y Catalán de falsear sus domicilios en Renaper para ser candidatos.
- En la interna libertaria, Campero afirmó que Pelli cambió de domicilio dos veces en una semana en Renaper y comparó esta presunta maniobra con viejas tácticas del peronismo.
- Campero anticipó que llevará el reclamo hasta las últimas consecuencias legales y buscará consolidar una propuesta competitiva para disputar la gobernación de la provincia.
En medio de la disputa interna de La Libertad Avanza de cara a las próximas elecciones en Tucumán, Mariano Campero lanzó fuertes acusaciones contra Federico Pelli y Lisandro Catalán. En LA GACETA, el diputado sostuvo que Pelli “no vive en Yerba Buena” y denunció que tanto él como Catalán habrían realizado cambios de domicilio de manera irregular para cumplir con los requisitos necesarios para ser candidatos en la provincia.
“Pelli está mintiendo; no vive en Yerba Buena, no tiene la residencia”, afirmó el ex intendente al referirse a la situación del diputado nacional. Según explicó, su espacio estaría recopilando documentación para respaldar sus cuestionamientos y señaló que Pelli habría modificado dos veces su domicilio durante una misma semana en una oficina oficial del Registro Nacional de las Personas (Renaper).
Campero sostuvo que esa situación podría configurar un delito contemplado en el Código Nacional Electoral. “Hay un delito claro en el artículo 137 del Código Nacional Electoral, que habla de falso domicilio”, afirmó. Y agregó que la normativa sanciona a quien incorpora o inscribe un domicilio falso con fines electorales.
El dirigente también vinculó el episodio con prácticas que, según su interpretación, fueron utilizadas históricamente por sectores del peronismo tucumano. “Es la misma práctica del peronismo cuando, por ejemplo, gobernaba Luis González el municipio de Simoca y trasladaban a un vecino de otros municipios y comunas a Simoca para que pierda, en ese momento, González la intendencia”, sostuvo.
En esa línea, Campero cuestionó la estrategia política de sus adversarios dentro del espacio libertario y aseguró que, en lugar de trabajar para fortalecer una propuesta electoral competitiva, buscan perjudicar a su sector.
“Uno no observa en ninguna declaración voluntad de decir ‘seamos competitivos’. Lo único es intentar ver cómo perjudicarnos, por decirlo de alguna manera”, planteó.
La acusación también alcanza a Catalán
Campero extendió sus cuestionamientos a Lisandro Catalán, actual dirigente nacional de La Libertad Avanza, y aseguró que habría existido una situación similar con su domicilio.
“Sería la misma o el mismo funcionario de Renaper que le habría también dado el domicilio al turista Catalán”, ironizó, en referencia al dirigente libertario.
Campero insistió en que no se trataría simplemente de un trámite administrativo. Según su interpretación, las modificaciones de domicilio tendrían relevancia porque constituyen uno de los requisitos formales vinculados con la posibilidad de competir electoralmente en la provincia.
“No tan solo no cumplen, sino que habrían abusado de su función para ir a una oficina de dependencia oficial y hacer las modificaciones como si fuera una acción burocrática. Y no es una acción burocrática: es justamente uno de los cumplimientos formales que se requiere para ser candidato en la provincia”, afirmó.
Campero anticipó además que su sector continuará analizando la situación y que buscará llevar el planteo hasta las últimas consecuencias. “Obviamente vamos a llegar a la última consecuencia”, remarcó.
“Queremos ganar el Gobierno de la provincia”
Más allá de la disputa por los domicilios, Campero intentó remarcar que su objetivo político continúa siendo construir una alternativa competitiva para las elecciones tucumanas.
“Manifiesto mi voluntad o nuestra voluntad, sobre todo, de que queremos lo mismo. Seguimos con la idea: queremos ser competitivos, hay que armar lo mejor y ganar Tucumán”, expresó.
Sin embargo, advirtió que su espacio responderá ante los cuestionamientos y ataques que reciba. “Cuando todo el tiempo nos pegan, obviamente vamos a contestar porque es lo lógico, es lo que corresponde”, sostuvo.
Campero también vinculó la denuncia con una discusión más amplia sobre las prácticas electorales en Tucumán. Afirmó que en distintas oportunidades se habrían utilizado cambios de domicilio para favorecer candidaturas y aseguró que su espacio rechaza ese tipo de maniobras.
“Queremos sacar rápido el foco de cuestiones ilegítimas, irregulares, que están mal. Rechazamos prácticas totalmente viciadas que han hecho tanto daño en Tucumán”, manifestó.
Finalmente, buscó diferenciar la conducta de su sector de las prácticas que cuestionó y sostuvo que La Libertad Avanza tiene la intención de competir por el Gobierno provincial.
“Que quede muy claro a los tucumanos: tenemos toda la voluntad, no llevamos adelante actos ilegítimos ni mentiras de nada. No atacamos, venimos calladitos escuchando como muchas veces nos tiran latigazos”, afirmó.
Y cerró con una frase que sintetizó el tono de su cuestionamiento: “Llega un momento en donde, maestro, estás truchando todo”.