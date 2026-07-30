De cara a las elecciones, Campero acusó a Pelli y a Catalán de falsear sus domicilios: “No viven en Yerba Buena”

En medio de la disputa interna de La Libertad Avanza de cara a las próximas elecciones en Tucumán, Mariano Campero lanzó fuertes acusaciones contra Federico Pelli y Lisandro Catalán. En LA GACETA, el diputado sostuvo que Pelli “no vive en Yerba Buena” y denunció que tanto él como Catalán habrían realizado cambios de domicilio de manera irregular para cumplir con los requisitos necesarios para ser candidatos en la provincia.