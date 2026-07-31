El domicilio de Federico Pelli en Yerba Buena desata una polémica

Sucede que Pelli se había expresado esta semana, también en diálogo con LG Play, sobre una posible postulación en ese distrito. “Yo actualmente tengo domicilio en Yerba Buena. Pretendo ser candidato a intendente, e independientemente del domicilio tengo residencia en Yerba Buena y vivo hace muchísimos años en el municipio. Desarrollo mi vida aquí y me siento identificado con el municipio. Así que la idea, más allá de que en política nada es seguro y todo es muy volátil en los últimos tiempos, va a ser empezar a trabajar en este municipio”, había explicado Pelli. Además, había dicho que la “Ciudad Jardín”, a cargo de Campero entre 2015 y 2023 y hoy conducida por un hombre de su confianza, Pablo Macchiarola, “arrastra problemas estructurales desde hace décadas, algunos irresueltos, otros resueltos a medias”.