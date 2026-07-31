Política

El domicilio de Federico Pelli en Yerba Buena desata una polémica

El diputado cambió su lugar de residencia con miras a una eventual candidatura a intendente. y Campero habló sobre irregularidades. “Vamos a llegar a las últimas consecuencias”, afirmó

CUESTIONAMIENTOS. El diputado Pelli analiza ser candidato a intendente en Yerba Buena, pero su colega Campero habló de anomalías en un trámite. @pellifederico
CUESTIONAMIENTOS. El diputado Pelli analiza ser candidato a intendente en Yerba Buena, pero su colega Campero habló de anomalías en un trámite. @pellifederico
Hace 3 Hs

El domicilio formal del diputado nacional y referente de La Libertad Avanza, Federico Pelli, alimenta las tensiones entre los libertarios de Tucumán.

El diputado nacional Mariano Campero, quien integra el bloque de LLA en Cámara baja, afirmó a LA GACETA Play que hubo irregularidades en el cambio de lugar de residencia de su colega de bancada, en medio de las disputas por las candidaturas a la Intendencia de Yerba Buena.

“Vamos a llegar a las últimas consecuencias”, anticipó el ex intendente de la “Ciudad Jardín” en una entrevista con “La Mañana Empieza Aquí”.

Sucede que Pelli se había expresado esta semana, también en diálogo con LG Play, sobre una posible postulación en ese distrito. “Yo actualmente tengo domicilio en Yerba Buena. Pretendo ser candidato a intendente, e independientemente del domicilio tengo residencia en Yerba Buena y vivo hace muchísimos años en el municipio. Desarrollo mi vida aquí y me siento identificado con el municipio. Así que la idea, más allá de que en política nada es seguro y todo es muy volátil en los últimos tiempos, va a ser empezar a trabajar en este municipio”, había explicado Pelli. Además, había dicho que la “Ciudad Jardín”, a cargo de Campero entre 2015 y 2023 y hoy conducida por un hombre de su confianza, Pablo Macchiarola, “arrastra problemas estructurales desde hace décadas, algunos irresueltos, otros resueltos a medias”.

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Los dichos de Pelli no pasaron desapercibidos en el armado de Campero, quien forma parte del ala libertaria afín a la senadora nacional Patricia Bullrich.

El concejal Mauricio Argiró (Cambia Tucumán) publicó primero en sus redes sociales un mensaje dirigido al diputado, uno de los referentes del armado que encabeza Lisandro Catalán. “La ley es para cumplirse. Pelli, no podés ser candidato a intendente en Yerba Buena. La Ley de Municipios y Comunas es muy clara: para que alguien pueda ser candidato a cualquier ciudad debe tener domicilio en Yerba Buena, dos años de residencia y además estar registrado en el padrón electoral del municipio. Ninguna de esas tres condiciones las cumplís”, aseveró Argiró.

Campero profundizó al respecto en los estudios de LG Play. “Pelli está mintiendo, no vive en Yerba Buena, no tiene la residencia”, dijo el diputado nacional.

En ese marco, indicó que están analizando “documental” relacionada a este tema. “Pelli cambió dos veces de domicilio la misma semana en una oficina oficial de Renaper (Registro Nacional de las Personas). Él es diputado nacional. Y hay un delito claro en el artículo 137 del Código Nacional Electoral, que habla de falso domicilio, y refiere a quien incorpora, pone o inscribe falso domicilio con intenciones electorales”, señaló el ex jefe municipal.

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Deslizó en ese sentido que están barajando la posibilidad de formalizar alguna presentación, dado que “sería el mismo funcionario de Renaper que le habría dado también el domicilio al turista Catalán”. “No tan solo no cumplen (con los requisitos de la normativa vigente), sino que habrían abusado de su función para ir a una dependencia oficial y hacer modificaciones, como si se tratara de una acción burocrática, cuando es un requisito para ser candidato”, añadió. E insistió con la necesidad de dilucidar de inmediato esta cuestión para “sacar rápido el foco de cuestiones ilegítimas, irregulares, que están mal y que rechazamos”. “Son prácticas totalmente viciadas, que han hecho mucho daño en Tucumán”, afirmó Campero.

Sin candidaturas

Fuentes de LLA en tanto confirmaron que hace unos nueve años Pelli tenía su domicilio en Cebil Redondo, y que llevó adelante los trámites para dejar registrado su domicilio laboral, situado en Yerba Buena, precisamente porque allí desarrolla “su vida profesional y personal”. Más allá de las distintas alternativas que se barajan, desde este espacio aclararon que todavía no se definieron las candidaturas en LLA, y que si existen aspectos que se puedan cuestionar respecto a la situación de Pelli en Yerba Buena, los organismos correspondientes serán quienes diriman este punto.

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Por lo pronto, desde el peronismo también se sumaron al debate. “Quienes aspiramos a representar a los vecinos tenemos el deber de cumplir estrictamente con los requisitos establecidos por la Constitución de la Provincia y por las leyes vigentes. El respeto al Estado de Derecho es el primer requisito para ejercer una función pública”, dijo el fiscal de Estado adjunto, Raúl Ferrazzano, quien apunta a ser el postulante del PJ en ese distrito.

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